В Польше призвали Киев признать геноцид на Волыни

Гражданам Украины рано или поздно придется признать факт устроенного националистами геноцида поляков на Волыни во время Второй мировой войны в феврале 1943 года. Такое заявление во вторник, 16 августа, сделал заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин в интервью польскому Агентству печати.

«Они должны признать, потому что это факт. Просто факт. Было принято политическое решение об этнической чистке, убийстве всего национального меньшинства, которое проживало там веками. И это было сделано. Это геноцид», — пояснил Селлин.

В настоящий момент в планах Польши и Украины — создать совместную группу по поиску массовых захоронений 79-летней давности, организации кладбищ и памятников. По словам замминистра, Варшава уже сформировала свою делегацию и ждет ответа от Киева.

Это необходимо, как уверен Селлин, потому что большинство граждан Украины не имеет представления о деятельности отрядов украинской ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещенная в России организация), атаковавших почти 100 польских населенных пунктов на Волыни.

12 июля польские пользователи социальных сетей обрушились с критикой на украинского экс-посла в ФРГ Андрея Мельника за пост про волынскую резню.

В своей публикации дипломат назвал жителей Польши дорогими друзьями и заявил, что Украина особенно пострадала «во время нацистской и советской тирании». Кроме того, он добавил, что сегодня никому не позволят вбить клин в отношения между народами.

11 июля в Польше официально отмечается день памяти жертв волынской трагедии 1943 года — Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами.

Во время Второй мировой войны, в феврале 1943 года, украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название «Волынская резня».