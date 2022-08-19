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Максимальную сумму туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток увеличат

Максимальную сумму туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток увеличат до 40 тыс. рублей
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 19 августа, подписал постановление об увеличении максимальной суммы туристического кешбэка при поездках граждан на Дальний Восток — с 20 тыс. до 40 тыс. рублей. Соответствующее заявление появилось на сайте правительства России 19 августа.

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«Максимальная сумма возврата части средств гражданам при бронировании отелей или санаториев, расположенных на Дальнем Востоке, увеличится с 20 тыс. до 40 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Новый этап продажи туров с кешбэком стартует 25 августа и затронет путешествия в период с 1 октября по 25 декабря, а для круизов — с 1 сентября до окончания навигации. Кешбэк в размере 20% от стоимости путевки поступит автоматически на карту «Мир», с которой была произведена оплата, в течение пяти дней.

Условием является пребывание на территории Дальнего Востока не менее четырех дней и трех ночей, сообщает правительство.

12 августа Михаил Мишустин дал Федеральному агентству по туризму поручение создать в России туристические (экологические) тропы. Соответствующее понятие закрепят в законодательстве.

Тогда же премьер анонсировал осенний этап продажи туров с кешбэком. Он напомнил, что в программе участвуют все регионы страны.

Ожидается, что осенью программой туристического кешбэка воспользуются около 600 тыс. человек. Предыдущий этап продаж подобных туров завершился 15 апреля.

До этого в Ростуризме рассказали, что программой туристического кешбэка в текущем году могут воспользоваться минимум 3,5 млн человек.

Программа, в рамках которой государство компенсирует путешественникам часть денег за отдых в России, стартовала в 2020 году. Задача программы лояльности — поддержать внутренний туризм, особенно в период межсезонья, когда гостиницы относительно свободны и есть большой выбор номеров как по уровню комфорта, так и по цене.

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