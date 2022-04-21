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Ростуризм спрогнозировал результаты программы туров с кешбэком в 2022 году

Ростуризм: туристический кешбэк в 2022 году могут получить 3,5 млн граждан
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Туристическим кешбэком в текущем году могут воспользоваться минимум 3,5 млн человек. Об этом 21 апреля в своем Telegram-канале сообщил Ростуризм.

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По его данным, с начала года кешбэк составил 8,4 млрд рублей. Более 2,4 млн россиян оплатили путешествия на общую сумму более 44 млрд рублей.

«В этом году будет еще одно окно продаж на осенне-зимний период», — отметили в ведомстве.

В целом путешествия по России с кешбэком стали планироваться в пять раз чаще, заключили в Ростуризме.

Предыдущий этап продаж туров с кешбэком завершился 15 апреля.

Для того чтобы получить кэшбэк, необходимо зайти на портал мирпутешествий.рф, выбрать тур или проживание в отеле сроком от четырех ночей стоимостью от 25 тыс. рублей, а затем оплатить поездку картой национальной платежной системы «Мир».

Возврат денежных средств будет проведен на ту же карту «Мир» в течение пяти рабочих дней. Тем, кто потратил на путешествие от 25 000 до 49 999 рублей, будет начислено 5 тыс. рублей, от 50 000 до 74 999 рублей — 10 тыс., более 75 000 рублей — 15 тыс.

К программе подключились более 700 туроператоров и более 3 тыс. гостиниц. В ней участвуют все регионы России.

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