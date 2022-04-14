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Более 250 тыс. человек купили туры с кешбэком в дополнительную неделю продаж

Глава Ростуризма Зарина Догузова: более 250 тыс. человек купили тур с кешбэком за дополнительную неделю продаж
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Турпродукты по программе туристического кешбэка за неделю приобрели 250 тыс. человек. Об этом заявила в четверг, 14 апреля, глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Туры с кешбэком за дополнительную неделю продаж приобрели 250 тыс. человек», — сказала она во время круглого стола комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

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Данная программа в связи с повышенным спросом среди россиян должна была завершиться досрочно — в ночь на 9 апреля. Однако 7 апреля правительство России решило продлить программу туристического кешбэка до 15 апреля.

Премьер-министр Михаил Мишустин тогда рассказал, что правительство приняло решение продлить программу до 15 апреля, чтобы у детей была возможность не торопясь подготовиться к лету. Он отметил, что еще не менее 1,5 млн наших туристов смогут приобрести путевку и отдохнуть в любом месте России.

Также в начале апреля Росстуризм сообщал, что с 15 марта проживание в отелях с кешбэком приобрели 500 тыс. человек. Всего с начала года программой воспользовались более 1,2 млн человек.

По данным Ростуризма, спрос на программу туристического кешбэка в ходе текущего этапа вырос в два раза по сравнению с предыдущим периодом продаж, который проходил с 18 января по 28 февраля.

Также там подчеркнули, что следующие продажи туров с кэшбеком, как и планировалось, состоятся в осенне-зимний период. Подробности и даты будут объявлены дополнительно.

Программа продажи туров с кешбэком появилась в 2020 году на фоне пандемии для поддержки туристической отрасли страны. По условиям акции можно вернуть 20% стоимости тура по России, но не больше 20 тыс. рублей.

На 2022 год в рамках нацпроекта по туризму на реализацию программы кешбэка заложено 5 млрд рублей. Часть средств запланирована на весенний этап продаж, часть — на осенний.

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