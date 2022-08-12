В российском законодательстве появятся «туристические тропы»

Федеральное агентство по туризму создаст в России туристические (экологические) тропы, понятие закрепят в законодательстве. Соответствующее поручение в ходе совещания по вопросам туристической отрасли дал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится 12 августа в сообщении на сайте кабмина.

Ведомство до 15 сентября должно проработать нормативную базу для закрепления понятия в законодательстве. По словам Мишустина, необходимо детально оценить доступность подобных маршрутов, а также сколько они смогут принять туристов.

Для информирования граждан о том, как и куда добраться, будут задействованы цифровые сервисы, отмечает НСН. Премьер подчеркнул, что речь идет о комплексном подходе: от субсидий чартерных перевозок до возможности посетить ту или иную достопримечательность.

Представители туристической отрасли в ходе совещания пожаловались, что в настоящее время ограничения мешают формированию туристических троп на особо охраняемых природных территориях, землях лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.

Говоря о состоянии туристической индустрии в России, Мишустин обратил внимание, что внутренний туризм в 2021 году вернулся на 90% к уровню 2019 года и составил 56,6 млн человек.

«Мы ожидаем сохранения позитивной динамики. Это касается и оборота столь важного сектора экономики. Сейчас он на 1 трлн рублей выше, чем два года назад», — добавил премьер.

Ранее в пятницу Мишустин сообщил о старте осеннего этапа продажи туров с кешбэком. Он напомнил, что в программе участвуют все регионы страны.

В рамках осеннего этапа программы туристического кешбэка за туры на Дальний Восток можно вернуть до 40 тыс. рублей.

В остальном условия участия в программе не изменились: туристы могут вернуть 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Туры можно покупать с 25 августа, заезды с 1 октября по 25 декабря.