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Популярность соцсети Truth Social резко возросла после обыска у Трампа

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Фото: Global Look Press/Rafael Henrique
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Популярность созданной бывшим президентом США Дональдом Трампом соцсети Truth Social резко возросла после рейда Федерального бюро расследований (ФБР) в его поместье. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил телеканал Sky News.

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Отмечается, что приложение поднялось на 66 позиций в магазине App Store. Если раньше оно находилось на 76-м месте в рейтинге скачивания, то 9 августа приложение заняло 15-ю строчку.

По данным телеканала, многие пользователи публиковали в социальной сети гневные сообщения о ФБР.

Уточняется, что приложение Truth Social было основным источником информации, где об обыске сообщал сам Трамп.

Ранее, 16 августа, Трамп призвал опубликовать неотредактированное обоснование для его обыска, который совершили агенты ФБР, об этом он написал в соцсети Truth Social.

До этого, 14 августа, телеканал Fox News сообщал, что американские сотрудники ФБР и министерства внутренней безопасности (МБВ) заявили о резком увеличении количества угроз в их адрес из-за обысков в имении Трампа.

Между тем газета The Wall Street Journal 12 августа сообщила, что при обыске в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде сотрудники ФБР обнаружили 11 комплектов секретных документов.

В то же время газета The New York Times сообщила, что обыск в поместье Трампа проводился по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. В рассекреченном документе говорится о том, что бывшего главу государства подозревают в нарушении закона о шпионаже.

До этого, 9 августа, ФБР США провело обыск в имении Трампа на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал о причинах обыска. До этого он подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

Он также заявил, что у ФБР не было необходимости изымать документы, найденные при обыске в его имении, поскольку он был готов отдать их добровольно. 45-й президент Америки также добавил, что призывает немедленно опубликовать изъятые документы.

Также Трамп назвал уткой информацию о том, что сотрудники ФБР искали у него документы, связанные с ядерным оружием.

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