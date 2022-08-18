Реклама
Прямой эфир
Армия
Три МиГ-31 с ракетами «Кинжал» перебазированы в Калининградскую область
Мир
МИД России раскритиковал предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС
Мир
В Латвии уничтожат один из последних памятников Ленину
Туризм
В Эстонии вступило в силу ограничение на выдачу виз и въезд в страну для россиян
Мир
В бундестаге призвали Берлин сделать всё для возвращения турбины для СП в Россию
Мир
Подразделения ДНР взяли важную высоту на авдеевском направлении
Мир
В ЕК заявили о продолжении выдачи шенгенских виз россиянам по гумсоображениям
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании воздуха из-за смога в Москве
Мир
Пожары в Европе уничтожили не менее 700 тыс. га леса
Общество
Метеоролог сравнил дымку в Москве и смог 2010 года
Мир
США тайно поставили Украине противорадиолокационные ракеты
Экономика
Объем торгов юанем на Мосбирже впервые превысил показатели по доллару

В России появится ГОСТ Р для «зеленых» частных и малоэтажных домов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минстрой совместно с ДОМ.РФ разработают проект национального стандарта для зеленого строительства индивидуального и малоэтажного жилья. Об этом в четверг, 18 августа, в рамках форума «Среда для жизни» в Тамбове рассказала директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая.

Осень дорого: к концу года цены на жилье могут вырасти до 10%
Почему стоимость квартир опять начнет увеличиваться

В основе будущего зеленого стандарта для развития ИЖС лежит целый комплекс критериев. Часть из них впервые были представлены на форуме. Эти и другие параметры ГОСТ Р обсуждаются с застройщиками, архитекторами, проектировщиками и производителями материалов для частных домов, экспертами рынка зеленого строительства. Разработку зеленого нацстандарта с учетом мнения профессионального сообщества планируется завершить в 2023 году.

По словам Слуцкой, индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и малоэтажное строительство пользуются повышенным спросом среди россиян и системно поддерживается государством. Для развития ИЖС в стране создаются базовые условия — от общедоступных качественных типовых проектов и льготных ипотечных программ для граждан до подготовки земельных участков и проектного финансирования для застройщиков.

«Не менее важно, чтобы жилье отвечало текущим трендам устойчивого развития. Именно для этого и нужен новый стандарт, который не только станет базой для оценки экологической безопасности строительства и комфортности проживания, но и позволит минимизировать негативные последствия на окружающую среду. Планируем, что стандарт будет человекоцентричным и поставит во главу угла благополучие, здоровье, комфорт среды обитания нас с вами», — добавила она.

17 августа эксперты Villagio Estate рассказали, что таунхаусы на престижном Новорижском шоссе в Подмосковье стоят в три-шесть раз дешевле, чем квартиры сопоставимой площади в столице. По данным аналитиков, на территории Московской области в первичной продаже представлены 120 таунхаусов с бюджетом от 30 млн рублей.

В тот же день директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов рассказал «Известям», что с марта 2022 года объем предложения на рынке вторичного жилья в России вырос на 26,5%, и это рекордное значение прироста за столь короткий период. Относительно августа прошлого года количество квартир в продаже выросло на 18%. Эксперты оценили стоимость всей продаваемой в России вторничной недвижимости, за исключением элитной. Сейчас она достигла 5,6 трлн рублей, год назад стоимость всего вторичного жилья в России была на уровне 4,2 трлн рублей, что на 33% меньше.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022