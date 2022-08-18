В России появится ГОСТ Р для «зеленых» частных и малоэтажных домов
Минстрой совместно с ДОМ.РФ разработают проект национального стандарта для зеленого строительства индивидуального и малоэтажного жилья. Об этом в четверг, 18 августа, в рамках форума «Среда для жизни» в Тамбове рассказала директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая.
В основе будущего зеленого стандарта для развития ИЖС лежит целый комплекс критериев. Часть из них впервые были представлены на форуме. Эти и другие параметры ГОСТ Р обсуждаются с застройщиками, архитекторами, проектировщиками и производителями материалов для частных домов, экспертами рынка зеленого строительства. Разработку зеленого нацстандарта с учетом мнения профессионального сообщества планируется завершить в 2023 году.
По словам Слуцкой, индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и малоэтажное строительство пользуются повышенным спросом среди россиян и системно поддерживается государством. Для развития ИЖС в стране создаются базовые условия — от общедоступных качественных типовых проектов и льготных ипотечных программ для граждан до подготовки земельных участков и проектного финансирования для застройщиков.
«Не менее важно, чтобы жилье отвечало текущим трендам устойчивого развития. Именно для этого и нужен новый стандарт, который не только станет базой для оценки экологической безопасности строительства и комфортности проживания, но и позволит минимизировать негативные последствия на окружающую среду. Планируем, что стандарт будет человекоцентричным и поставит во главу угла благополучие, здоровье, комфорт среды обитания нас с вами», — добавила она.
17 августа эксперты Villagio Estate рассказали, что таунхаусы на престижном Новорижском шоссе в Подмосковье стоят в три-шесть раз дешевле, чем квартиры сопоставимой площади в столице. По данным аналитиков, на территории Московской области в первичной продаже представлены 120 таунхаусов с бюджетом от 30 млн рублей.
В тот же день директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов рассказал «Известям», что с марта 2022 года объем предложения на рынке вторичного жилья в России вырос на 26,5%, и это рекордное значение прироста за столь короткий период. Относительно августа прошлого года количество квартир в продаже выросло на 18%. Эксперты оценили стоимость всей продаваемой в России вторничной недвижимости, за исключением элитной. Сейчас она достигла 5,6 трлн рублей, год назад стоимость всего вторичного жилья в России была на уровне 4,2 трлн рублей, что на 33% меньше.