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Премиальные таунхаусы в Подмосковье оказались в шесть раз дешевле квартир в Москве

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Фото: ТАСС/Митя Алешковский
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Таунхаусы на престижном Новорижском шоссе в Подмосковье стоят в три-шесть раз дешевле, чем квартиры сопоставимой площади в столице. Об этом «Известиям» 16 августа рассказали эксперты Villagio Estate.

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В связи с этим, как отмечают специалисты, таунхаусы в организованных поселках на Новорижском шоссе вполне способны стать востребованной альтернативой высокобюджетным квартирам и апартаментам в Москве.

По данным аналитиков, на территории Московской области в первичной продаже представлены 120 таунхаусов с бюджетом от 30 млн рублей. Они относятся к премиум-классу и верхней ценовой категории бизнес-класса.

Свыше 90% наличного фонда распределено между различными локациями на Новой Риге (Красный Поселок, Покровское, Писково, Архангельское). Остальная часть предложения экспонируется в поселках на Минском, Можайском и Дмитровском шоссе.

«С учетом сложившейся ситуации на московском рынке жилья переориентация состоятельных покупателей на загородные таунхаусы выглядит естественным и закономерным сценарием», — отметил аналитик Villagio Estate Олег Кадыков.

По его словам, преимущества такого продукта не ограничиваются более низкой ценой при одинаковых габаритах. Поселки из таунхаусов также представляют собой наиболее комфортный тип застройки — малоэтажные кварталы с закрытым периметром, обильным озеленением, оптимальной плотностью и высококачественной инфраструктурой.

Ранее в этот день директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов рассказал «Известям», что с марта 2022 года объем предложения на рынке вторичного жилья в России вырос на 26,5%, и это рекордное значение прироста за столь короткий период. Относительно августа прошлого года количество квартир в продаже выросло на 18%. Эксперты оценили стоимость всей продаваемой в России вторничной недвижимости, за исключением элитной. Сейчас она достигла 5,6 трлн рублей, год назад стоимость всего вторичного жилья в России была на уровне 4,2 трлн рублей, что на 33% меньше.

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