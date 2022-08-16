Стоимость выставленной на продажу вторички в России достигла 5,6 трлн рублей

С марта этого года объем предложения на рынке вторичного жилья в России вырос на 26,5%, и это рекордное значение прироста за столь короткий период. Относительно августа прошлого года количество квартир в продаже выросло на 18%. Об этом «Известям» 16 августа рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Эксперты федеральной компании «Этажи» оценили стоимость всей продаваемой в России вторничной недвижимости, за исключением элитной. Сейчас она достигла 5,6 трлн рублей, год назад стоимость всего вторичного жилья в России была на уровне 4,2 трлн рублей, что на 33% меньше.

«Количество продаваемых в России квартир на вторичном рынке составляет порядка 994 тыс. штук, годом ранее продавалось всего 842 тыс. квартир, при этом средняя цена 1 кв. м продаваемого жилья выросла с 88,6 тыс. рублей до 107,1 тыс. рублей, а средняя площадь, напротив, снизилась с 55 кв. м в прошлом году до 52,6 кв. м в этом», — рассказал Хусаинов.

Активный рост предложения на рынке вторичного жилья привел к повышению конкуренции за покупателя. В итоге средняя цена 1 кв. м вторичного жилья несколько месяцев подряд демонстрирует отрицательную динамику.

«Удешевление средней стоимости квадратного метра вторичного жилья происходит в первую очередь за свет снижения цен на квартиры большой площади, в непопулярных локациях и в домах с большим сроком эксплуатациях. Наиболее устойчиво ведут себя цены на однокомнатные квартиры и студии», — отметил эксперт.

В начале августа девелоперы и риелторы дали «Известиям» прогноз, в котором предсказали рост стоимости недвижимости в России. По их мнению, из-за повышения спроса цены на жилье к концу года могут вырасти на 10%.