Осень может стать переломным моментом на рынке недвижимости: из-за повышения спроса цены на жилье вновь начнут увеличиваться, к концу года рост способен достигнуть 10%. Такой прогноз «Известиям» дали девелоперы и риелторы. Сейчас цены стагнируют, а на вторичку падают.

В июле одобряемость по ипотеке в России достигла рекордных значений за последние три года — 85%, рассказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Последний раз пик отмечался в ноябре 2021 года, когда банки утверждали 83,5% заявок, добавила она.

«По итогам июля продажи жилья выросли на 13% по сравнению с предыдущим месяцем и на 20% по сравнению с апрелем», — сказал заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

Относительная стабилизация ситуации, тренд на снижение ключевой ставки, а также уменьшение стоимости льготной ипотеки позволяют застройщикам с оптимизмом смотреть в будущее, отметили в девелоперской компании Level Group. Рост спроса, который отмечался в июне-июле, продолжится и во втором полугодии, считает Сергей Нюхалов. Так, наиболее ликвидные проекты могут подорожать из-за возвращения отложенного спроса, полагает он.

«Ликвидные объекты на первичном и вторичном рынках могут начать расти в цене осенью, когда начнется деловой сезон: на них будет сконцентрирован спрос со стороны частных инвесторов. Такие квартиры могут подорожать на 5–7% до конца года», — полагает Татьяна Решетникова.

Качественные жилые комплексы востребованы среди покупателей даже на низком рынке, поэтому цены будут расти — к осени они могут увеличиться на 3–5%, считают в Level Group. По итогам года, согласно прогнозу коммерческого директора ГК «Основа» Игоря Сибренкова, цены на первичное жилье вырастут на 10–12%.

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Осень дорого: к концу года цены на жилье могут вырасти до 10%