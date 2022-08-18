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На государственных похоронах Абэ будут присутствовать 6 тыс. человек

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Фото: REUTERS/Issei Kato/File Photo
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Около шести тыс. человек, в том числе несколько сотен членов иностранных делегаций, будут присутствовать на церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, убитого в результате нападения 8 июля. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает газета Nikkei Asia.

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Ожидается, что в Токио приедут президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис, экс-президент США Барак Обама, премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, а также глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

При этом точный список гостей будет составлен к началу сентября.

По данным издания, бывший президент США Дональд Трамп также выразил желание присутствовать на похоронах, однако Токио направил приглашения государствам, а не конкретным лицам, поэтому его участие в качестве представителя США должен одобрить нынешний американский лидер Джо Байден.

Уточняется, что МИД Японии уведомил о государственных похоронах Абэ около 200 стран и регионов.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что государственные похороны бывшего главы кабмина Японии Синдзо Абэ пройдут 27 сентября на спортивной арене Nippon Budokan («Зал боевых искусств») в Токио.

До этого, 12 июля, состоялось прощание с Абэ. Тысячи японцев собрались, чтобы проводить в последний путь бывшего главу правительства. Тогда же состоялись частные похороны для членов семьи и близких друзей, в которых также участвовал Кисида.

Накануне стало известно, что Абэ будет посмертно удостоен самой почетной государственной награды Японии — орденом Хризантемы с цепью. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров страны. Высший орден Хризантемы с цепью вручается в Японии крайне редко. Внутри страны его были удостоены лишь 14 человек.

Покушение на Абэ произошло 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 67-летний политик был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Преступника задержали на месте. Во время ареста он не оказывал сопротивления. Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с некой религиозной структурой, из-за которой его семья обеднела.

9 июля начальник главного полицейского управления префектуры Нара Томоаки Онидзука признал, что охрана бывшего премьер-министра Японии не была обеспечена должным образом.

Абэ занимал пост премьера Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах. Он установил рекорд по длительности пребывания на этой должности.

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