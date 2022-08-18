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В России завершили госиспытания РЛС для отслеживания малых спутников

Россия завершила госиспытания РЛС для отслеживания малых спутников и космического мусора
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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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В России завершились государственные испытания новой радиолокационной станции. Об этом в четверг, 18 августа, рассказал ТАСС главный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении, генеральный директор МАК «Вымпел» Сергей Боев в рамках форума «Армия-2022».

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Отмечается, что новая РЛС будет способствовать постоянному и качественному отслеживанию малоразмерных спутников на малой околоземной орбите, а также космического мусора и его элементов.

«Успешно завершены государственные испытания специализированной радиолокационной станции, что дало возможность вести постоянный и качественный контроль за работой малоразмерных спутников — космических аппаратов, а также элементов космического мусора на малой околоземной орбите», — сказал он.

Ранее, 16 июня, сообщалось, что орбита Международной космической станции (МКС) была внепланово скорректирована из-за опасности сближения с космическим мусором. Двигатели российского корабля «Прогресс МС-20» помогли избежать риска.

До этого, 1 июня, российский грузовой корабль «Прогресс МС-18» с 1,3 т космического мусора отстыковался от МКС.

В январе замгендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов рассказал, что в России разрабатывают аппараты, которые будут сбрасывать космический мусор с орбиты, чтобы он сгорал в атмосфере.

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