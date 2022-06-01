Корабль «Прогресс МС-18» с 1,3 т космического мусора отстыковался от МКС

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-18» с 1,3 т космического мусора отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте «Роскосмоса» 1 июня.

Предполагается, что двигательная установка «Прогресса МС-18» для схода с орбиты будет включена в 14:11 мск. В 14:43 ожидается вход корабля в плотные слои атмосферы, а в 14:51 несгораемые элементы будут затоплены в несудоходной части Тихого океана в 2,7 тыс. км от города Веллингтон (Новая Зеландия) и 7,2 тыс. км от города Сантьяго (Чили).

При помощи двигателей корабля было проведено девять коррекций орбиты МКС, в том числе три для уклонения от космического мусора.

23 апреля сообщалось, что внеплановая коррекция высоты орбиты МКС с помощью двигателей «Прогресса МС-18» помогла увести ее от космического мусора.

В конце января замгендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов сообщил, что российские специалисты разрабатывают аппараты, которые будут сбрасывать космический мусор с орбиты для последующего сгорания в атмосфере.