Двигатели «Прогресса» увели МКС от космического мусора

Орбита Международной космической станции (МКС) была внепланово скорректирована из-за опасности сближения с космическим мусором. Двигатели российского корабля «Прогресс МС-20» помогли избежать риска. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса 16 июня.

Как уточнили в госкорпорации, опасное сближение прогнозировалось в 00:50 мск на расстоянии 285 метров.

«По данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш, 16 июня в 22:03 мск были включены двигатели грузового корабля «Прогресс МС-20», пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Они проработали почти 275 секунд, величина импульса составила 0,5 м/с. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась примерно на 890 метров», — рассказали в ведомстве.

Корабль «Прогресс МС-20» пристыковался к МКС 3 июня.

Российские грузовые корабли «Прогресс МС» основные штатные средства коррекции орбиты МКС и маневров уклонения станции от космического мусора. За время полета МКС проведены 320 коррекций высоты ее орбиты, в том числе 171 — с помощью двигателей грузовых кораблей «Прогресс», добавили в Роскосмосе.

31 мая сообщалось, что на головной обтекатель ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» нанесены флаги республик Донбасса, а на вторую ступень — надпись «Донбасс». Таким образом, ее пуск был посвящен Донецкой и Луганской народным республикам.