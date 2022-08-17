В АТОР назвали самое популярное среди россиян направление для отдыха в августе

В конце августа – начале сентября две трети купленных турпакетов в России приходятся на Турцию, сообщили 17 августа в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР)

«Распределение купленных туров с перелетом в период 25–31 августа по топ-5 странам показывает усиление позиций Турции, на нее в организованном туризме приходится уже две трети заявок на туры — 67% (в середине августа было 62%)», — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что отпуск в России в конце августа планируют провести 12% клиентов турфирм (16% — в середине месяца). Доля путешественников, которые планируют отправиться в Абхазию, сократилась с 4,4 до 2,7%. В ОАЭ будут отдыхать 3,6% туристов, в Египте — 7,3%.

Кроме того, по информации АТОР, наблюдается значительное снижение цен на туры в Турцию в период 25–31 августа.

«По сравнению с серединой августа минимальная планка цен на десятидневные туры в эту страну упала на 50% — яркое свидетельство того, что освободились места в ряде недорогих отелей, на рынке стало больше дешевых предложений», — отмечает ассоциация.

Также снижается стоимость российских пляжных курортов и отдыха в Абхазии.

«Стартовые цены на турпакеты с перелетом в Абхазию за две недели опустились на 34%, в Калининград (где к тому же охлаждается море) — на 31%, в Сочи — на 27%», — уточняет АТОР.

Ранее, 13 августа, сообщалось, что спрос на поездки по России в бархатный сезон вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Как рассказали «Известиям» туроператоры, наиболее популярные направления: Сочи, Анапа, Крым, Дагестан. Но лидерами общих продаж остаются Турция, ОАЭ и Абхазия.

Как следует из материалов «Общероссийского народного фронта», каждый второй россиянин, собирающийся в этом году отдохнуть в РФ, готов потратить на путешествие не более 25 тыс. рублей.