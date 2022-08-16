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Россияне готовы потратить на путешествие не более 25 тыс. рублей

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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
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Каждый второй, собирающийся в этом году отдохнуть в России, готов потратить на путешествие не более 25 тыс. рублей. На этом фоне эксперты фиксируют ажиотажный спрос на недорогие поездки внутри страны, следует из материалов Общероссийского Народного фронта (ОНФ), которые имеются в распоряжении «Известий».

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Специалисты ОНФ спросили около 2,5 тыс. россиян о планах на отдых и о доступности внутреннего туризма в 2022 году. Так, 52,4% опрошенных заявили, что тратят на путешествие не более 25 тыс. рублей на человека, 23,2% — до 50 тыс. рублей, 15,3% — до 100 тыс. рублей, и только 2,4% туристов готовы выделить на поездку более 150 тыс. рублей.

Если сравнивать с предыдущим годом, то разница существенна. Так, по данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, в 2021 году около 30,5% россиян планировали потратить от 40 до 60 тыс. рублей на путешествие по России на одного человека, 23,5% туристов выделили до 40 тыс. рублей, 11,5% — от 60 до 80 тыс. рублей, 5,8% — до 20 тыс. рублей, а 3,9% — от 80 до 100 тыс. рублей на человека.

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с «Известиями» пояснил, что такой бюджет вполне могут потянуть местные или межрегиональные направления. По его словам, в России уже сформировался полноценный институт туризма, который благополучно развивается по своим законам.

«Российские туристы и в 2020 году не хотели отказываться от отдыха, поэтому выбрали для себя некую тактику местного туризма: в районе 250–260 км от крыльца собственного дома. Они планировали поездки так, чтобы быть рядом и в различных ситуациях достаточно оперативно вернуться домой. Такие поездки как раз укладываются в подобные бюджеты — до 25 тыс. рублей», — добавил Александр Осауленко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

По России, с любовью: сколько туристы готовы потратить на путешествие

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