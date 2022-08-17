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АТОР заявила о падении цен на отдых в Турции на 50%

АТОР: цены на отдых в Турции с заездом в конце августа снизилась на 50% из-за оттока туристов
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Фото: Global Look Press/dpa/Jens Kalaene
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Цены на отдых в Турции с заездом в конце августа снизились на 50% по сравнению с серединой месяца, так как в ряде недорогих отелей начали освобождаться места. Об этом 17 августа сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные федеральной сети турагентств «1001 тур».

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«Наибольшее снижение в период 25–31 августа показывают минимальные цены на туры в Турцию. По сравнению с серединой августа минимальная планка цен на десятидневные туры в эту страну упала на 50% — яркое свидетельство того, что освободились места в ряде недорогих отелей, на рынке стало больше дешевых предложений», — говорится в сообщении организации.

АТОР приводит данные туроператоров, согласно которым минимальная цена за 10 ночей в эту страну на двоих составит 111,2 тыс. рублей, включая авиаперелет.

Снизилась и минимальная стоимость десятидневных пакетных туров на двоих в Абхазию — на 34%, до 44,4 тыс. рублей, в Калининград — на 31%, до 42,7 тыс. рублей, в Сочи — на 27%, до 57,3 тыс. рублей.

Самые бюджетные путевки в Крым без перелета с заездом в конце августа потеряли 51% от своей первоначальной цены. Сейчас отдохнуть в крымском отеле с завтраками можно, заплатив 17,2 тыс. рублей на двоих за 10 ночей, рассказали в ассоциации.

По данным ассоциации, подешевели и другие направления отдыха.

Так, минимальные цены на турпакеты в Таиланд с вылетом 25–31 августа снизились на 37% по сравнению с серединой месяца, до 247,9 тыс. рублей, на Сейшелы — на 30%, до 176,1 тыс. рублей, на Мальдивы — на 28%, до 215,4 тыс. рублей.

На этих направлениях снижение стоимости поездок вызвано не оттоком отдыхающих, а кратковременными колебаниями цен на авиабилеты, отметили в АТОР.

Ранее в августе сообщалось, что среди россиян более чем в два раза вырос спрос на поездки по России в бархатный сезон по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярные направления: Сочи, Анапа, Крым, Дагестан.

Подогревает интерес к покупке осенних туров и туристический кешбэк, который возвращается с 1 октября.

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