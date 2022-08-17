Посольство Британии: нарушивший границу России самолет выполнял рутинную операцию

Посольство Великобритании в РФ утверждает, что самолет королевских военно-воздушных сил (ВВС) в понедельник, 15 августа, выполнял в воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями «рутинную операцию».

«Российский МиГ-31 совершил опасный маневр сближения с самолетом королевских ВВС RC-135W Rivet Joint, который выполнял рутинную операцию в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях 15 августа», — говорится в Telegram-канале британской дипмиссии в Москве 17 августа.

15 августа в Минобороны РФ сообщили, что самолет-разведчик Великобритании RC-135 нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос, который находится на восточном побережье Кольского полуострова. Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31БМ. Действиями экипажа МиГ-31 самолет был вытеснен за пределы территории РФ.

В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров отметил, что это была попытка проверить реакцию Москвы.

Тогда же российский сенатор Сергей Цеков отметил, в свою очередь, что границы России надежно защищены и вторжения иностранных воздушных судов всегда будут пресекаться.