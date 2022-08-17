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Немецкий концерн Henkel продаст свой завод под Челябинском

Немецкая компания Henkel намерена продать завод по производству строительных смесей в Челябинской области
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Фото: ТАСС/Валерий Бушухин
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Немецкая компания Henkel планирует продать свои российские предприятия, в том числе завод по производству строительных смесей в Челябинской области. Об этом 17 августа сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона.

«Компания уходит из России и ищет покупателя на свои активы. При этом бизнес работает в полном объеме, никаких ограничений и сокращений не планируется», — приводит агентство информацию, полученную от челябинского предприятия.

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15 августа сообщалось, что в отчетности за первое полугодие 2022 года, Henkel AG заявил об убытках в размере €184 млн из-за прекращения работы в России и Белоруссии. Было заявлено о намерении компании завершить процесс продажи своих активов в этих странах к концу 2022 года.

Весной немецкий концерн заявил, что выходит из бизнеса в России, но продолжает выплачивать заработную плату 2500 сотрудникам. Отмечалось, что решение принято на фоне санкций и текущих событий на Украине.

20 апреля представитель компании заявил о начале процесса ухода с рынка России.

Всего у Henkel 11 заводов в России — в Перми, Энгельсе, Ленинградской, Московской и Ульяновской областях и Ставропольском крае. Там также производят чистящие средства «Пемолюкс», Persil, «Пемос», Losk, «Ласка», Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss и др.

9 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что более 77% зарубежных компаний, работавших в России на момент начала спецоперации по защите Донбасса, отказались закрывать свой бизнес в стране. По его словам, компании работают, несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции.

От антироссийских санкций пострадал 71% британских компаний, сообщила в понедельник Daily Mail. Бизнес отмечает проблемы с поставщиками и персоналом. Многие предприниматели говорят о нарушении цепочек производства. Самая серьезная ситуация сложилась в финансовом секторе.

В числе компаний, объявивших о своем уходе, — H&M Group (управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M home, Arket и другими), Nike, Starbucks, Victoria’s Secret, Lush, Lego. Среди брендов, которые сейчас проводят реструктуризацию, — McDonald’s («Вкусно — и точка»), Levi’s (JNS), L’Occitane («Л’Окситан»).

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