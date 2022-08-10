Основной пакет: как смена владельца Tetra Pak повлияет на ситуацию с упаковкой
Российский Tetra Pak меняет владельца: теперь единственным акционером будет «Итон Инвестментс». Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация и не будет аффилирована со шведами. Теперь она сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок. Как смена владельца и юрлица упаковочного гиганта скажется на рынке российского ритейла — в материале «Известий».
Один к одному
Мировой производитель-гигант упаковки — компания Tetra Pak передает управление местному менеджменту. Из-за экспортных ограничений, сложившихся из-за санкций, компания больше не может импортировать сырье и компоненты, необходимые для поддержания операционной деятельности. Об этом рассказали «Известиям» представители международной компании. Подробности сделки официально пока не раскрываются. СМИ сообщили, что речь идет о компании ООО «Итон Инвестментс» (Eaton Investments), а цена сделки чисто символическая — 1€.
Сделка еще проходит завершающие этапы, рассказали «Известиям» источники на рынке. Как пояснили в самой компании, новая организация будет работать автономно и не будет связана с Tetra Pak. В настоящее время усилия сосредоточены на налаживании цепочек поставок. Компания начала развивать сотрудничество с локальными и азиатскими поставщиками. Это позволит заместить разные виды картона, которые раньше импортировались из ЕС, рассказали «Известиям» в пресс-службе Tetra Pak. Кроме того, в данный момент «компания уже нашла решение по краскам и надеется вскоре вернуться к полноцветной печати дизайнов упаковки».
Передача производства российскому менеджменту становится рядовой процедурой для продолжения работы иностранных предприятий в условиях санкций. В случае с Tetra Pak, судя по всему, речь идет о действующем и бывшем генеральных директорах АО «Тетра Пак», под их контролем находится новое юридическое лицо (ООО «Итон Инвестментс»). Оно было зарегистрировано 11 июля 2022 года, по всей вероятности, для текущей сделки, считают в маркетинговом агентстве «Русопрос». С учетом обозначенной суммы сделки — эксперты рынка предположили, что она носит формальный характер.
— Анонсированная стоимость в 1€ вовсе не означает, что бывший собственник не получит ничего сверх этой суммы, поскольку сделки такого рода обычно имеют сложную структуру, — разъяснил партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Елена Хромова. — Сегодня Tetra Pak занимает существенную долю в общем объеме российского рынка упаковки молока, соков и вина, то есть продукцию компании непросто заменить для некоторых позиций. Всё это значит, что на фоне санкций перед новыми владельцами стоит задача по поиску поставщиков сырья, в частности краски.
Как рассказал «Известиям» президент «Союзнапитки» Максим Новиков, в настоящее время российский менеджмент мировой компании делает всё возможное, чтобы стабилизировать цепочку поставок упаковки и продолжить работу производственных мощностей в штатном режиме. По его словам, компания будет усиливать развитие каналов локальных и азиатских поставщиков.
— Вместе с тем сейчас на российском рынке многослойной картонной упаковки сохраняются проблемы, которые в первую очередь связаны с поставкой сырья и компонентов, — сказал президент «Союзнапитки». — Однако «Союзнапитки» совместно с профильными ведомствами продолжают поиск альтернативных вариантов решения проблем.
Вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР), управляющий партнер Depot Алексей Андреев рассказал о том, что «в России действует более пятисот линий Tetra Pak и все их эксплуатанты испытывают определенный гнет: поставщик оборудования и всех комплектующих материалов к нему, компания ТР, диктует свои условия, и с этой «иглы» соскочить нельзя».
— Передавая российские активы за 1€, то есть даром, мы видим реализацию одного из очень популярных сейчас сценариев «ухода» международного бренда с сохранением локальных активов, а самое главное — возможностей и потенциала для роста, — говорит Алексей Андреев. — Цепочки поставок, ответственность и деньги на всех этапах, кредитная история Tetra Pak, который не может подвести своих клиентов, и репутация товаропроизводителей, которые тоже не хотят потерять розничных покупателей, годами отточенные схемы с ритейлом — всё это не проходит «даром». Именно поэтому Tetra Pak уходит, оставляя «преемника». То есть гарантии будут соблюдены, расходные материалы, краски и картон найдутся, а мировой бренд Tetra Pak не будет к этому причастен, исполняя свою санкционную позицию. Де-юре... Точно так же поступает сейчас огромное количество зарубежных компаний, вынужденных покидать РФ.
Вице-президент АБКР убежден, что «Tetra Pak никуда не делся, не просел и отыграет свое, только под другим локализованным названием». Это произойдет в случае, «если новое управление этого бизнеса не допустит стратегических ошибок», отметил он.
В Минпромторге «Известиям» рассказали, что ведомством была проведена большая работа с Tetra Pak и производителями ламинированного картона для молочной упаковки.
— Дефицита в полимерных упаковочных материалах не наблюдается, — говорят в министерстве. — Наши предприятия полностью покрывают внутренний спрос на такие изделия, как лотки, пакеты, флаконы, канистры, бутылки. Производимая полимерная упаковка различных видов в РФ не уступает по качеству иностранным аналогам. Таким образом, в России существует производство нескольких видов пищевой упаковки. Например, Tetra Pak и Pure Pak, ПЭТ-бутылки, гибкая полиэтиленовая упаковка, дой-паки, стеклянная тара, пластиковая упаковка, по которым наблюдается профицит производственных мощностей и сырья.
Связанные одной цепью
Эксперты объясняют, что зарубежная компания Tetra Pak очень важна для российского рынка, именно поэтому последние месяцы Минпромторг и компании целлюлозно-бумажной промышленности делали всё возможное, чтобы производство на заводе TP не останавливалось, рассказал «Известиям» исполнительный директор СРО «Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев. Так, к примеру, компания «Монди Сыктывкарский ЛПК» даже возобновила производство картона для многослойной картонной упаковки для напитков.
— Именно положение дел с многослойной картонной упаковкой для напитков является самой критичной в упаковочной отрасли прежде всего из-за ситуации с картоном, который ранее импортировался, — поясняет Алексей Сергеев. — Такая упаковка широко применяется для упаковки молока, молочных продуктов, соков, детского питания, кормов для животных, вина. Надо понимать, что для упаковки того же молока можно использовать множество видов упаковки — ПЭТ-бутылку, стеклянную бутылку, гибкий пластиковый пакет.
По словам Сергеева, преимущество той же упаковки молока именно в Tetra Pak — длительный срок хранения. Даже другие производители многослойной упаковки, например Pure Pak от компании Elopak (который также объявил об уходе), не обеспечивают длительного хранения продукции — cрок хранения пастеризованного молока 10 дней при температуре 2–6 градусов. Такой же срок хранения для молока в ПЭТ-бутылке. В упаковку Tetra Pak разливается не пастеризованное, а ультрапастеризованное молоко, которое хранится 180 дней при температуре 1–25 градусов, замечает исполнительный директор «Лиги переработчиков макулатуры».
По оценкам группы «Деловой профиль», если бы Tetra Pak решила окончательно покинуть российский рынок после 62 лет присутствия, то дисконт от продажи составил бы не менее 50% от оценочной стоимости, и головной компании пришлось бы фиксировать убыток. Тот факт, что бизнес передается локальному менеджменту за символическую цену, говорит о том, что компания, вполне вероятно, рассчитывает через несколько лет вернуться на российский рынок и продолжить свою деятельность, прогнозируют аудиторы.
— У российского завода с новым названием останется оборудование и отработанная технология, что позволит продолжать выпуск большинства видов упаковки, — объясняет замруководителя практики управленческого консалтинга группы «Деловой профиль» Александра Шнипова. — Новый завод увеличит долю отечественных поставщиков и будет организовывать работу со Светогорским ЦБК, Сыктывкарским ЛПК и другими российскими производителями подпавших под санкции материалов, недостающие же возможно будет восполнить за счет параллельного импорта.
По оценкам наблюдателей развития упаковочной отрасли, ситуация складывается так, что, конечно же, в России есть производители, предлагающие свою упаковку длительного хранения, в числе которых SterexPak (г. Стерлитамак, Башкирия), МолоПак (г. Чехов, Московская область), Ламбумиз (г. Москва) и другие. Но даже нарастив объемы производства, они не смогут поставить еще 12 млрд упаковок, которые были бы нужны рынку, если производство Tetra Pak в России было полностью остановлено.
До введения санкций российский рынок упаковки входил в десятку мировых рынков, а темпы его роста (более 10% в год) опережали среднемировые. Поэтому уход из России таких игроков, как Elopak, Tetra Pak и другие, достаточно существенно скажется на оборотах самих компаний. Санкции вынудили их покинуть выгодный рынок, который могут быстро занять другие. Хотя детали сделок с региональными администрациями производителями не раскрываются, в их действиях просматривается желание сохранить производства в России, чтобы вернуться, как только позволит экономическая и политическая конъюнктура.
— В ближайшей перспективе заводы, которые были переданы региональным администрациям, получат новых управляющих и будут налаживать работу по производству упаковки в отрыве от владельцев бренда, — говорит Александра Шнипова. — Из ассортимента могут исчезнуть некоторые виды упаковки, изменятся объемы выпуска, но производство наиболее востребованных из них не остановится. Несмотря на опасения производителей молока, соков и другой жидкой пищевой продукции, кардинальных изменений в сфере упаковки ожидать не следует.
В Центре экономики рынков между тем не видят большой проблемы в импортозамещении Tetra Pak: ведь отечественные производители картонной упаковки с 2014 года существенно нарастили объемы производства.
— Сейчас проблема в том, что экспортируем мы в основном небеленый, немелованный крафт-лайнер, а импортируем бумагу для гофрирования и тестлайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона), — поясняют в Центре экономики рынков. — И именно с этими видами сырья могут возникнуть проблемы, так как ключевые поставки данного сырья в 2021 году осуществлялись транзитом из Беларуси, а также из Польши.
В Центре развития потребительского рынка экономического факультета МГУ напоминают, что на сегодняшний день отрасль и государство предложили несколько вариантов. Во-первых, поиск новых поставщиков сырья из «дружественных» и нейтральных стран. Во-вторых, несколько месяцев назад начался эксперимент по созданию отечественного Tetra Pak. Об этом заявляла вице-премьер Виктория Абрамченко. Производственные мощности для производства упаковки на сегодняшний день есть, остро стоит проблема сырья для производства. Далее в Республике Коми уже начали выпускать свою упаковку под брендом «Комипак». Мощность завода пока небольшая: 25 тыс. т упаковки в месяц.
— Передача активов компании российскому владельцу окажет разнонаправленное влияние на рынок, — прогнозируют в Центре развития потребительского рынка экономфака МГУ. — С одной стороны, компании будет проще осуществлять деятельность на территории страны из-за сниженных переговорных издержек и упрощения финансовых трансакций. С другой — велик риск отказа зарубежных поставщиков от импорта в Россию, что, в свою очередь, может привести к снижению производства и дефициту упаковки Tetra Pak.