Основной пакет: как смена владельца Tetra Pak повлияет на ситуацию с упаковкой

Российский Tetra Pak меняет владельца: теперь единственным акционером будет «Итон Инвестментс». Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация и не будет аффилирована со шведами. Теперь она сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок. Как смена владельца и юрлица упаковочного гиганта скажется на рынке российского ритейла — в материале «Известий».

Один к одному

Мировой производитель-гигант упаковки — компания Tetra Pak передает управление местному менеджменту. Из-за экспортных ограничений, сложившихся из-за санкций, компания больше не может импортировать сырье и компоненты, необходимые для поддержания операционной деятельности. Об этом рассказали «Известиям» представители международной компании. Подробности сделки официально пока не раскрываются. СМИ сообщили, что речь идет о компании ООО «Итон Инвестментс» (Eaton Investments), а цена сделки чисто символическая — 1€.

Сделка еще проходит завершающие этапы, рассказали «Известиям» источники на рынке. Как пояснили в самой компании, новая организация будет работать автономно и не будет связана с Tetra Pak. В настоящее время усилия сосредоточены на налаживании цепочек поставок. Компания начала развивать сотрудничество с локальными и азиатскими поставщиками. Это позволит заместить разные виды картона, которые раньше импортировались из ЕС, рассказали «Известиям» в пресс-службе Tetra Pak. Кроме того, в данный момент «компания уже нашла решение по краскам и надеется вскоре вернуться к полноцветной печати дизайнов упаковки».

Основной пакет Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Передача производства российскому менеджменту становится рядовой процедурой для продолжения работы иностранных предприятий в условиях санкций. В случае с Tetra Pak, судя по всему, речь идет о действующем и бывшем генеральных директорах АО «Тетра Пак», под их контролем находится новое юридическое лицо (ООО «Итон Инвестментс»). Оно было зарегистрировано 11 июля 2022 года, по всей вероятности, для текущей сделки, считают в маркетинговом агентстве «Русопрос». С учетом обозначенной суммы сделки — эксперты рынка предположили, что она носит формальный характер.

— Анонсированная стоимость в 1€ вовсе не означает, что бывший собственник не получит ничего сверх этой суммы, поскольку сделки такого рода обычно имеют сложную структуру, — разъяснил партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Елена Хромова. — Сегодня Tetra Pak занимает существенную долю в общем объеме российского рынка упаковки молока, соков и вина, то есть продукцию компании непросто заменить для некоторых позиций. Всё это значит, что на фоне санкций перед новыми владельцами стоит задача по поиску поставщиков сырья, в частности краски.

Как рассказал «Известиям» президент «Союзнапитки» Максим Новиков, в настоящее время российский менеджмент мировой компании делает всё возможное, чтобы стабилизировать цепочку поставок упаковки и продолжить работу производственных мощностей в штатном режиме. По его словам, компания будет усиливать развитие каналов локальных и азиатских поставщиков.

— Вместе с тем сейчас на российском рынке многослойной картонной упаковки сохраняются проблемы, которые в первую очередь связаны с поставкой сырья и компонентов, — сказал президент «Союзнапитки». — Однако «Союзнапитки» совместно с профильными ведомствами продолжают поиск альтернативных вариантов решения проблем.

Основной пакет Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР), управляющий партнер Depot Алексей Андреев рассказал о том, что «в России действует более пятисот линий Tetra Pak и все их эксплуатанты испытывают определенный гнет: поставщик оборудования и всех комплектующих материалов к нему, компания ТР, диктует свои условия, и с этой «иглы» соскочить нельзя».

— Передавая российские активы за 1€, то есть даром, мы видим реализацию одного из очень популярных сейчас сценариев «ухода» международного бренда с сохранением локальных активов, а самое главное — возможностей и потенциала для роста, — говорит Алексей Андреев. — Цепочки поставок, ответственность и деньги на всех этапах, кредитная история Tetra Pak, который не может подвести своих клиентов, и репутация товаропроизводителей, которые тоже не хотят потерять розничных покупателей, годами отточенные схемы с ритейлом — всё это не проходит «даром». Именно поэтому Tetra Pak уходит, оставляя «преемника». То есть гарантии будут соблюдены, расходные материалы, краски и картон найдутся, а мировой бренд Tetra Pak не будет к этому причастен, исполняя свою санкционную позицию. Де-юре... Точно так же поступает сейчас огромное количество зарубежных компаний, вынужденных покидать РФ.

Вице-президент АБКР убежден, что «Tetra Pak никуда не делся, не просел и отыграет свое, только под другим локализованным названием». Это произойдет в случае, «если новое управление этого бизнеса не допустит стратегических ошибок», отметил он.

В Минпромторге «Известиям» рассказали, что ведомством была проведена большая работа с Tetra Pak и производителями ламинированного картона для молочной упаковки.

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— Дефицита в полимерных упаковочных материалах не наблюдается, — говорят в министерстве. — Наши предприятия полностью покрывают внутренний спрос на такие изделия, как лотки, пакеты, флаконы, канистры, бутылки. Производимая полимерная упаковка различных видов в РФ не уступает по качеству иностранным аналогам. Таким образом, в России существует производство нескольких видов пищевой упаковки. Например, Tetra Pak и Pure Pak, ПЭТ-бутылки, гибкая полиэтиленовая упаковка, дой-паки, стеклянная тара, пластиковая упаковка, по которым наблюдается профицит производственных мощностей и сырья.

Связанные одной цепью

Эксперты объясняют, что зарубежная компания Tetra Pak очень важна для российского рынка, именно поэтому последние месяцы Минпромторг и компании целлюлозно-бумажной промышленности делали всё возможное, чтобы производство на заводе TP не останавливалось, рассказал «Известиям» исполнительный директор СРО «Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев. Так, к примеру, компания «Монди Сыктывкарский ЛПК» даже возобновила производство картона для многослойной картонной упаковки для напитков.

— Именно положение дел с многослойной картонной упаковкой для напитков является самой критичной в упаковочной отрасли прежде всего из-за ситуации с картоном, который ранее импортировался, — поясняет Алексей Сергеев. — Такая упаковка широко применяется для упаковки молока, молочных продуктов, соков, детского питания, кормов для животных, вина. Надо понимать, что для упаковки того же молока можно использовать множество видов упаковки — ПЭТ-бутылку, стеклянную бутылку, гибкий пластиковый пакет.

По словам Сергеева, преимущество той же упаковки молока именно в Tetra Pak — длительный срок хранения. Даже другие производители многослойной упаковки, например Pure Pak от компании Elopak (который также объявил об уходе), не обеспечивают длительного хранения продукции — cрок хранения пастеризованного молока 10 дней при температуре 2–6 градусов. Такой же срок хранения для молока в ПЭТ-бутылке. В упаковку Tetra Pak разливается не пастеризованное, а ультрапастеризованное молоко, которое хранится 180 дней при температуре 1–25 градусов, замечает исполнительный директор «Лиги переработчиков макулатуры».

Основной пакет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По оценкам группы «Деловой профиль», если бы Tetra Pak решила окончательно покинуть российский рынок после 62 лет присутствия, то дисконт от продажи составил бы не менее 50% от оценочной стоимости, и головной компании пришлось бы фиксировать убыток. Тот факт, что бизнес передается локальному менеджменту за символическую цену, говорит о том, что компания, вполне вероятно, рассчитывает через несколько лет вернуться на российский рынок и продолжить свою деятельность, прогнозируют аудиторы.

— У российского завода с новым названием останется оборудование и отработанная технология, что позволит продолжать выпуск большинства видов упаковки, — объясняет замруководителя практики управленческого консалтинга группы «Деловой профиль» Александра Шнипова. — Новый завод увеличит долю отечественных поставщиков и будет организовывать работу со Светогорским ЦБК, Сыктывкарским ЛПК и другими российскими производителями подпавших под санкции материалов, недостающие же возможно будет восполнить за счет параллельного импорта.

По оценкам наблюдателей развития упаковочной отрасли, ситуация складывается так, что, конечно же, в России есть производители, предлагающие свою упаковку длительного хранения, в числе которых SterexPak (г. Стерлитамак, Башкирия), МолоПак (г. Чехов, Московская область), Ламбумиз (г. Москва) и другие. Но даже нарастив объемы производства, они не смогут поставить еще 12 млрд упаковок, которые были бы нужны рынку, если производство Tetra Pak в России было полностью остановлено.

Основной пакет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

До введения санкций российский рынок упаковки входил в десятку мировых рынков, а темпы его роста (более 10% в год) опережали среднемировые. Поэтому уход из России таких игроков, как Elopak, Tetra Pak и другие, достаточно существенно скажется на оборотах самих компаний. Санкции вынудили их покинуть выгодный рынок, который могут быстро занять другие. Хотя детали сделок с региональными администрациями производителями не раскрываются, в их действиях просматривается желание сохранить производства в России, чтобы вернуться, как только позволит экономическая и политическая конъюнктура.

— В ближайшей перспективе заводы, которые были переданы региональным администрациям, получат новых управляющих и будут налаживать работу по производству упаковки в отрыве от владельцев бренда, — говорит Александра Шнипова. — Из ассортимента могут исчезнуть некоторые виды упаковки, изменятся объемы выпуска, но производство наиболее востребованных из них не остановится. Несмотря на опасения производителей молока, соков и другой жидкой пищевой продукции, кардинальных изменений в сфере упаковки ожидать не следует.

В Центре экономики рынков между тем не видят большой проблемы в импортозамещении Tetra Pak: ведь отечественные производители картонной упаковки с 2014 года существенно нарастили объемы производства.

— Сейчас проблема в том, что экспортируем мы в основном небеленый, немелованный крафт-лайнер, а импортируем бумагу для гофрирования и тестлайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона), — поясняют в Центре экономики рынков. — И именно с этими видами сырья могут возникнуть проблемы, так как ключевые поставки данного сырья в 2021 году осуществлялись транзитом из Беларуси, а также из Польши.

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В Центре развития потребительского рынка экономического факультета МГУ напоминают, что на сегодняшний день отрасль и государство предложили несколько вариантов. Во-первых, поиск новых поставщиков сырья из «дружественных» и нейтральных стран. Во-вторых, несколько месяцев назад начался эксперимент по созданию отечественного Tetra Pak. Об этом заявляла вице-премьер Виктория Абрамченко. Производственные мощности для производства упаковки на сегодняшний день есть, остро стоит проблема сырья для производства. Далее в Республике Коми уже начали выпускать свою упаковку под брендом «Комипак». Мощность завода пока небольшая: 25 тыс. т упаковки в месяц.