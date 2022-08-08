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Источник рассказал о продаже бизнеса Tetra Pak в России за €1

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Фото: ТАСС/Белоусов Виталий
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Шведская компания Tetra Pak, занимающаяся производством упаковки, планирует продать свой бизнес в России ООО «Итон Инвестментс». Об этом сообщил «Интерфакс» 8 августа со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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По информации издания, сумма сделки составляет €1. Кроме того, отмечается, что в данный момент сделка на финальном этапе, и уже после «формальностей» начнется работа над новым брендом.

26 июля компания сообщила о передаче своего российского подразделения местному руководству в связи с невозможностью поддерживать операционную деятельность в России. Там отметили, что из-за нарушений в цепочках поставок в результате экспортных ограничений больше не могут поддерживать свою работу в стране.

По словам вице-премьера России Виктории Абрамченко, «беспрецедентное и бездумное санкционное давление», с которым столкнулась Россия, оказывается и на зарубежные компании.

Исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов 26 июля заявил «Известиям», что в результате передачи Tetra Pak российского бизнеса местному руководству не будет серьезных изменений для рынка РФ.

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