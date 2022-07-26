Tetra Pak передаст свое российское подразделение местному руководству

Компания Tetra Pak, занимающаяся производством упаковки, передает свое российское подразделение местному руководству в связи с невозможностью поддерживать операционную деятельность. Об этом говорится в сообщении компании во вторник, 26 июля.

«С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента», — заявили в Tetra Pak.

В компании отметили, что из-за нарушений в цепочках поставок, вызванных введением против РФ экспортных ограничений, Tetra Pak больше не состоянии поддерживать свою операционную деятельность в России, сообщается на сайте aif.ru.

При этом 16 июля в Минпромторге РФ заявили, что головная компания производителя упаковки Tetra Pak не обсуждает вопрос о продаже дочерней компании в России (АО «Тетра Пак»), а завод в стране продолжает свою работу, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 15 июля, стало известно, что норвежский производитель пищевой упаковки Elopak решил покинуть Россию и передать бизнес местному менеджменту. Было достигнуто соглашение о передаче российского бизнеса (АО «Элопак») местному руководству путем продажи 100% акций компании, сообщает телеканал «360».

При новых владельцах бизнес будет работать самостоятельно, а Elopak не будет вести в России какую-либо деятельность.

Производитель пояснил, что это решение наилучшим образом обеспечит будущее сотрудников Elopak в РФ. Ожидается, что продажа компании не повлияет на бизнес Elopak за пределами России.

21 марта в Минпромторге заявили, что в настоящее время отмечен повышенный спрос на упаковки для молока, но у отечественных производителей имеются запасы сырья и материалов, а в ближайшем будущем на рынок поступит пищевой картон российского производства, передает RT.

Ранее, 16 марта, источник «Известий» сообщил, что Elopak заявил о приостановке деятельности в РФ. Молочные предприятия предупредили о возможных перебоях в поставках из-за проблем с упаковкой из импортных материалов. Производители молочной продукции уведомили Минпромторг о ситуации.

В Минсельхозе «Известиям» рассказали, что ведомство совместно с Минпромторгом отслеживает поставки упаковки в нужных объемах и по доступным ценам для производителей. В «Союзмолоке» сообщили, что значительное число производителей тары делают продукцию в РФ, но при этом компоненты импортируют. После ухода с рынка некоторых производителей упаковки пищевикам потребуется время, чтобы найти альтернативный вариант или использовать другие варианты упаковки, объясняли в союзе.

Ряд компаний приостановил работу в РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.