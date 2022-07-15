Производитель упаковки Elopak продал бизнес в России

Норвежский производитель упаковки Elopak решил покинуть Россию и передать бизнес местному менеджменту. Об этом говорится в опубликованном 15 июля пресс-релизе компании.

«Сегодня было достигнуто соглашение о передаче российского бизнеса (АО «Элопак») местному руководству путем продажи 100% акций компании», — указано в сообщении.

Сумма сделки при этом не указана.

Уточняется, что при новых владельцах бизнес будет работать самостоятельно, а Elopak не будет вести в России какую-либо деятельность.

Производитель пояснил, что это решение наилучшим образом обеспечит будущее сотрудников Elopak в РФ. Ожидается, что продажа компании не повлияет на бизнес Elopak за пределами России.

Elopak производит пищевые упаковки Pure-Pak.

Ранее, 16 марта, источник «Известий» сообщил, что Elopak заявил о приостановке деятельности в РФ. Молочные предприятия предупредили о возможных перебоях в поставках из-за проблем с упаковкой из импортных материалов. Производители молочной продукции уведомили Минпромторг о ситуации.

В Минсельхозе «Известиям» рассказали, что ведомство совместно с Минпромторгом отслеживает поставки упаковки в нужных объемах и по доступным ценам для производителей. В «Союзмолоке» сообщили, что значительное число производителей тары делают продукцию в РФ, но при этом компоненты импортируют. После ухода с рынка некоторых производителей упаковки пищевикам потребуется время, чтобы найти альтернативный вариант или использовать другие варианты упаковки, объясняли в союзе.

Ряд компаний приостановил работу в РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.