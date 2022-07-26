«Союзмолоко» заявило об отсутствии серьезных изменений для рынка из-за Tetra Pak

Никаких серьезных изменений для рынка РФ передача транснациональной компанией Tetra Pak, занимающейся производством упаковки, своего российского бизнеса местному руководству не принесет. Об этом заявил «Известиям» исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов во вторник, 26 июля.

Ранее в этот же день Tetra Pak объявила о передаче своего российского подразделения местному руководству в связи с невозможностью поддерживать операционную деятельность в России. В компании указали, что из-за нарушений в цепочках поставок, вызванных введением экспортных ограничений, больше не могут поддерживать свою работу в стране.

«С точки зрения операционной деятельности ничего принципиально не поменяется. Предприятие продолжит работать на рынке и обеспечивать клиентов всеми ключевыми видами упаковки», — сказал Белов.

Он отметил, что уже несколько месяцев де-факто компания работает в автономном режиме, преодолевая санкционные ограничения и ограничения штаб-квартиры корпорации. Сегодня завод Tetra Pak обеспечен сырьем и компонентами как российского, так и импортного производства, фирма полностью самостоятельно занимается сорсингом, заключили в «Союзмолоке».

16 июля в Минпромторге РФ заявили, что головная компания Tetra Pak не обсуждает вопрос о продаже дочерней компании в России (АО «Тетра Пак»), а российский завод продолжает свою работу.

В марте в министерстве отмечали повышенный спрос на упаковку для молока, но указывали, что у российских производителей имеются запасы сырья и материалов, а в ближайшем будущем на рынок поступит пищевой картон российского производства. Отмечалось, что возможность заменить импортное сырье на белый пищевой картон отечественного производства есть у компаний Sylvamo (Светогорск) и Mondi (Сыктывкар). Пробную партию такого картона обещали выпустить в ближайшее время, передавал RT.