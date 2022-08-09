В Госдуме назвали количество оставшихся в России зарубежных компаний

Более 77% зарубежных компаний, работавших в России на момент начала спецоперации по защите Донбасса, отказались закрывать свой бизнес в стране. Об этом 9 августа сообщил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, из 1382 иностранных компаний 77,6% предприятий не стали закрывать свой бизнес в России», — написал он.

По мнению политика, антироссийские санкции привели к росту цен и дефициту энергоресурсов в США и Евросоюзе. «Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы добавил, что зарубежные компании неохотно покидают российский рынок, так как это несет не только убытки, но и невозможность вернуться.

Ранее в этот день сообщалось, что в России подан иск в суд к американской компании Nike. Организация «Общественная потребительская инициатива» считают, что компания перестала выполнять свои гарантийные обязательства перед своими клиентами, так как ушла с российского рынка.

В начале августа американский производитель алюминиевых банок Ball Corporation объявил об убытке от обесценения в размере $435 млн из-за ухода из России. В марте Ball Corporation заявила о намерении остановить работу в России и продать имеющиеся в стране заводы.

Компания по производству спортивной одежды и обуви Adidas после ухода с российского рынка потеряла уже как минимум €100 млн.

В числе компаний, объявивших о своем уходе, — H&M Group (управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M home, Arket и другими), Nike, Starbucks, Victoria’s Secret, Lush, Lego. Среди брендов, которые сейчас проводят реструктуризацию, — McDonald’s («Вкусно — и точка»), Levi’s (JNS), L’Occitane («Л’Окситан»).

В списке приостановивших свою деятельность компаний — Inditex (Zara, Massimo Dutti и другие), MAC, Jo Malone, Decathlon, Adidas, Puma, Hugo Boss, Swarovski. Подавляющее большинство брендов, приостановивших свою деятельность (70%), относятся к fashion-сегменту. «Известия» направили запросы в перечисленные компании.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада после начала спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».