Henkel оценила убытки от ухода из России и Белоруссии

Из-за прекращения работы в России и Белоруссии немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, потерпел издержки в размере €184 млн. Об этом говорится 15 августа в опубликованной полугодовой отчетности группы.

Как следует из документов, причиной названа спецоперация России по защите Донбасса и последующие санкции.

Из убытков €88 млн придется на обесценивание деловой репутации в виде нематериального актива, влияющего на рыночную стоимость компании, около €15 млн — на товарные знаки, а €82 млн издержек пришлись на основные средства.

Henkel переклассифицировала активы в России и Белоруссии в категорию «для продажи».

В начале марта Henkel сообщила о заморозке новых инвестиций в России.

19 апреля компания приняла решение прекратить бизнес в России. В тот же день заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов заявил, что завод «Хенкель Рус» в городе Тосно продолжит работу в плановом режиме и сохранит рабочие места.

20 апреля представитель компании заявил о начале процесса ухода с рынка России.

Всего у Henkel 11 заводов в России — в Перми, Энгельсе, Ленинградской, Московской и Ульяновской областях и Ставропольском крае. Там также производят чистящие средства «Пемолюкс», Persil, «Пемос», Losk, «Ласка», Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss и др.

9 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что более 77% зарубежных компаний, работавших в России на момент начала спецоперации по защите Донбасса, отказались закрывать свой бизнес в стране. По его словам, компании работают, несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции.

От антироссийских санкций пострадал 71% британских компаний, сообщила в понедельник Daily Mail. Бизнес отмечает проблемы с поставщиками и персоналом. Многие предприниматели говорят о нарушении цепочек производства. Самая серьезная ситуация сложилась в финансовом секторе.

В числе компаний, объявивших о своем уходе, — H&M Group (управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M home, Arket и другими), Nike, Starbucks, Victoria’s Secret, Lush, Lego. Среди брендов, которые сейчас проводят реструктуризацию, — McDonald’s («Вкусно — и точка»), Levi’s (JNS), L’Occitane («Л’Окситан»).

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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