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Завод Henkel в Ленобласти сохранит производство и 240 рабочих мест

Завод Henkel в Тосно продолжит работу в плановом режиме и сохранит рабочие места
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Завод компании «Хенкель Рус» в городе Тосно Ленинградской области продолжит работу в плановом режиме и сохранит рабочие места. Об этом сообщил во вторник, 19 апреля, заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

Завод в Тосно выпускает клеи и сухие строительные смеси под брендами «Момент», Metylan, Makroflex, Aquence, Technomelt, Loctite.

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«Компания Henkel уведомила правительство Ленинградской области о продаже своих активов в России. В этот период завод в Тосно продолжит работу в плановом режиме. Мы на связи с руководством предприятия, самое главное — компания сохраняет сотрудников, сегодня это порядка 240 человек», — сказал Дмитрий Ялов.

Отмечается, что данная компания имеет в России 11 заводов: в Перми, Энгельсе, Ленинградской, Московской и Ульяновской областях и Ставропольском крае. В числе брендов компании — клей «Момент», чистящие средства «Пемолюкс», «Persil», «Пемос», «Losk», «Ласка», «Vernel»; косметические средства и средства гигиены «Fa», «Taft», «Shamtu», «Schwarzkopf», «Syoss»; средства отделки «Ceresit», «Metylan» и другие.

Ранее в тот же день стало известно, что немецкая компания Henkel приняла решение прекратить бизнес в России. При этом в компании отметили, что 2,5 тыс. сотрудников в России продолжат получать зарплату. Компания уточняет, что сейчас готовится к исполнению этого решения.

13 апреля компания Reckitt, производящая моющие средства Vanish, средства для ухода за кожей Clearasil, лекарства Nurofen и презервативы Durex, заявила о начале процесса передачи российского бизнеса.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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