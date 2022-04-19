Германский производитель бытовой химии Henkel заявил о прекращении работы в России

Немецкая химико-промышленная компания Henkel приняла решение прекратить бизнес в России. Об этом во вторник, 19 апреля, говорится в заявлении компании.

«В свете текущих событий на Украине Henkel решила прекратить свою деятельность в России», — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что на данный момент идет подготовка к процессу по сворачиванию бизнеса, однако 2,5 тыс. сотрудников в России продолжат получать зарплату.

Компания производит порошки Persil, Pril, «Ласка», Bref, а также средства бытовой химии Fa, Schwarzkopf и другие.

16 апреля французская косметическая компания L'Occitane сообщила о закрытии всех магазинов в России.

13 апреля компания Reckitt, производящая моющие средства Vanish, средства для ухода за кожей Clearasil, лекарства Nurofen и презервативы Durex, заявила о начале процесса передачи российского бизнеса.

Также продажи в России приостановили бренд одежды Karl Lagerfeld, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, Ericsson и др.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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