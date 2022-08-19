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Православные в России празднуют Яблочный Спас

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Яблочный Спас ежегодно отмечают православные 19 августа. В России существует множество традиций, связанных с этим праздником. Об их происхождении, а также истории Яблочного Спаса рассказал «Известиями» кандидат исторических наук, специалист по истории Византии и христианства Илья Попов.

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Так, к числу важных традиций празднования относится освящение яблок в церквях. Как пояснил эксперт, такой обычай происходит из разных регионов России, Украины, Белоруссии, и известен он в основном по описаниям этнографов, которые с XIX века начали изучать культуру русского народа.

«В России до XX века это название праздника — Яблочный Спас — было локальным, то есть где-то, в каких-то губерниях было распространено, а где-то нет. К 19 августа (по старому стилю 6 августа) в ряде регионов России созревали яблоки, поэтому их как созревшие плоды приносили в церковь и освящали. Но поскольку везде урожай поспевал по-разному, то и само название праздника — Яблочный Спас — не могло быть распространено повсюду. В наши дни мы смотрим на этот праздник скорее как на часть церковного предания, потому что оно для нас кажется понятнее, чем крестьянские обычаи», — отметил Попов.

По его словам, праздник Преображения Господня, который также выпадает на 19 августа, является очень древним. Само событие Преображения описано в Библии в трех Евангелиях: от Матфея, от Марка и от Луки.

«История такова: Иисус Христос путешествовал со своими учениками по Галилее, взошел на некую высокую гору, и там после молитвы он явился ученикам в божественном свете в сопровождении пророков Ильи и Моисея. Основная сложность в истории возникновения этого праздника в том, что древние христиане долгое время не могли определить, на какую именно гору взошел Иисус. В Евангелиях название горы не указано, а в Северной Палестине, где ходил Иисус, есть довольно много гор, каждая из которых теоретически могла быть той самой», — рассказал историк.

Он уточнил, что впервые гору Фавор в Галилее как место Преображения назвал писатель Кирилл Иерусалимский, который жил в середине четвертого века. Однако в IV веке эта местность была заселена иудеями, и у христиан ушло немало времени на то, чтобы освоить те земли.

«По-настоящему гора и местность вокруг нее были освоены христианами только к VI веку. В это время там появились христианские деревни, монастыри, и туда начали приходить паломники. Дата установления празднования Преображения неизвестна. Возможно, день праздника — 6 августа — изначально был как-то связан с днем освящения первого христианского храма на Фаворе. В VI веке праздник довольно быстро приобрел большое значение для всей вселенской церкви, для христиан всего мира», — пояснил Попов.

По словам историка, при византийском императоре Юстиниане в середине VI века была создана мозаика в монастыре на Синае, показывающая Преображение. Эта мозаика — древнейшее известное изображение этого события в христианской традиции.

«Создана она мастерами из Константинополя и, возможно, по заказу императорского двора. То есть к этому времени праздник уже приобрел большое значение, ему посвящались храмы, и он пользовался покровительством христианских правителей», — добавил специалист.

Яблочный Спас является вторым из трех важных августовских православных праздников. Так, 14 августа верующие отмечали Медовый Спас, о традициях которого «Известиям» рассказал священник, настоятель собора Сергия Радонежского в Солнцево Александр Волков.

29 августа православные будут праздновать Ореховый Спас. В материале «Известий» — история и традиции праздника.

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