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Православные в России празднуют Медовый Спас 

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Медовый Спас традиционно отмечают 14 августа православные христиане. Об истории и традициях праздника «Известиям» рассказал священник Александр Волков, настоятель собора Сергия Радонежского в Солнцево.

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В частности, он объяснил происхождение традиции освящать мед на Медовый Спас.

«Все традиции, связанные с освещением тех или иных плодов тесно сплетены с народными сельскохозяйственными традициями и с сельскохозяйственным циклом. Так, традиции Медового Спаса появились потому, что именно к этому дню созревает новый мед и начинает активный сбор нового меда, который после приносится в церковь. Люди, которые производили мед, приносили в церковь десятину от своих трудов», — отметил Волков.

По его словам, после освящения мед не получает какую-то особенную силу, не становятся святым продуктом, который нужно употреблять специально натощак.

«Это одна из добрых традиций, как на Преображение мы освящаем какие-то овощи и фрукты, так и в Медовом Спасе эта традиция символизирует начало нового урожая. Понятно, что это происходило тогда, когда был определенный цикл, то есть яблоки поспевали к августу, орехи к концу августа. Сейчас овощи и фрукты есть круглогодично, но всё же традиция сохраняется», — продолжил рассказ священник.

Он также указал на связь Медового Спаса с началом Успенского поста и праздником Честных Древ Креста Господня. В этот день также принято освящать воду.

«Это традиция византийской церкви: в первый день поста совершался крестный ход, освящение воды и поклонение частицам Древа Креста Господня, которые находились в Константинополе в храме Святой Софии. В этот день много разных традиций сплелись в одну», — сказал Волков.

Как уточнил священник, православная церковь не ставит никаких ограничений на то, чтобы не есть мед до или после праздника Спаса. При этом в народе существует традиция, что, например, яблоки нельзя вкушать до Преображения.

«Но в этом ограничении нет абсолютно никакого смысла, особенно сейчас, когда мы можем кушать мед круглый год. Церковь не видит ничего полезного в том, чтобы не есть мед в течение месяца до Медового Спаса. Это искусственное ограничение, особенно в наше время, когда мы не связаны с какими-то сельскохозяйственными практиками», — добавил настоятель собора.

В августе также отмечаются Яблочный и Ореховый Спасы. Об истории и традициях Яблочного Спаса, который празднуется 19 августа, читайте в материале «Известий»

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