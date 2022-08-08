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Яблочный спас в 2022 году: когда, что за праздник, приметы, запреты

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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19 августа отмечается второй из трех праздников последнего летнего месяца, которые в народе именуются Спасами — Яблочный.

Первый — Медовый Спас — приходится на 14 августа, а третий — Ореховый — 28 августа.

Все три даты посвящены Иисусу Христу, но являются народными датами. Они не переходящие, из года в год отмечаются в один и тот же день.

Согласно церковному календарю, в этот день верующие отмечают также один из двенадцати главных православных праздников — Преображение Господне.

Яблочный спас 2022: приметы и традиции

Согласно народным поверьям, в этот день природа начинает преображаться. Постепенно желтеют листья, ночи становятся всё более холодными, птицы улетают в теплые края. Происходит переход от лета к осени.

Собирают урожай. В церкви освящают ягоды, фрукты, мед, хлебные колосья. Семена освященных плодов принято было хранить до следующего года.

Наши предки не срывали с деревьев яблоки и не ели их именно до Спаса. Восточные славяне считали, что в этот день умершим детям на небесах раздают яблоки, только если родители не пробовали фрукт до 19 августа. Они несли освященные плоды на могилы или оставляли в храме.

Незамужние девушки гадали на суженых тоже с помощью яблок. Когда откусывали первое в году яблочко, думая о любимом, загадывали желание.

Из яблок готовили всевозможные блюда — их запекали, варили компот. С яблоками готовили блины и пироги. Только тесто было исключительно постным, поскольку праздник приходится на Успенский пост, длящийся с 14 по 27 августа.

В этот день у славян существовали приметы, связанные с погодой:

  • яблочный Спас дождливый — осень будет с осадками;
  • дождь предрекает снежную зиму;
  • если день сухой и солнечный, осень тоже будет без дождей, а зима суровая.

Чего нельзя делать 19 августа 2022

Поскольку 19 августа — это великий церковный праздник — Преображение Господне, а Яблочный Спас все же имеет языческие корни, большинство запретов связанны именно с христианской датой.

  • Тяжелый физический труд необходимо отложить на другой день.
  • Причинять вред кому-либо (даже насекомым), ссориться, сквернословить в этот день категорически нельзя.
  • Запрещено употреблять алкоголь, устраивать шумные торжества;
  • Нельзя проводить какие-либо ритуалы и обряды, которые противоречат христианской вере.
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