Яблочный спас в 2022 году: когда, что за праздник, приметы, запреты
19 августа отмечается второй из трех праздников последнего летнего месяца, которые в народе именуются Спасами — Яблочный.
Первый — Медовый Спас — приходится на 14 августа, а третий — Ореховый — 28 августа.
Все три даты посвящены Иисусу Христу, но являются народными датами. Они не переходящие, из года в год отмечаются в один и тот же день.
Согласно церковному календарю, в этот день верующие отмечают также один из двенадцати главных православных праздников — Преображение Господне.
Яблочный спас 2022: приметы и традиции
Согласно народным поверьям, в этот день природа начинает преображаться. Постепенно желтеют листья, ночи становятся всё более холодными, птицы улетают в теплые края. Происходит переход от лета к осени.
Собирают урожай. В церкви освящают ягоды, фрукты, мед, хлебные колосья. Семена освященных плодов принято было хранить до следующего года.
Наши предки не срывали с деревьев яблоки и не ели их именно до Спаса. Восточные славяне считали, что в этот день умершим детям на небесах раздают яблоки, только если родители не пробовали фрукт до 19 августа. Они несли освященные плоды на могилы или оставляли в храме.
Незамужние девушки гадали на суженых тоже с помощью яблок. Когда откусывали первое в году яблочко, думая о любимом, загадывали желание.
Из яблок готовили всевозможные блюда — их запекали, варили компот. С яблоками готовили блины и пироги. Только тесто было исключительно постным, поскольку праздник приходится на Успенский пост, длящийся с 14 по 27 августа.
В этот день у славян существовали приметы, связанные с погодой:
- яблочный Спас дождливый — осень будет с осадками;
- дождь предрекает снежную зиму;
- если день сухой и солнечный, осень тоже будет без дождей, а зима суровая.
Чего нельзя делать 19 августа 2022
Поскольку 19 августа — это великий церковный праздник — Преображение Господне, а Яблочный Спас все же имеет языческие корни, большинство запретов связанны именно с христианской датой.
- Тяжелый физический труд необходимо отложить на другой день.
- Причинять вред кому-либо (даже насекомым), ссориться, сквернословить в этот день категорически нельзя.
- Запрещено употреблять алкоголь, устраивать шумные торжества;
- Нельзя проводить какие-либо ритуалы и обряды, которые противоречат христианской вере.