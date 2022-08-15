Ореховый Спас 2022: дата, традиции, приметы

29 августа по славянской традиции отмечается ореховый, или хлебный, Спас. Это последний, третий по счету такой праздник.

Все три Спаса (14 августа — Медовый, 19 августа — Яблочный) — народные, но посвящены они Иисусу Христу, нашему Спасителю, отсюда и название.

В эти дни принято собирать и освящать в церкви плоды нового урожая. Традиция берет свое начало со времен язычества. В церковном же календаре каждый из этих праздников имеет иное название. 29 августа церковь празднует перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа.

Ореховый спас в 2022 году — что за праздник

Созревание и сбор в этот период орехов — грецких и лесных — дали одно из названий этому дню — ореховый Спас, а традиция выпекать хлеб из нового урожая — второе: хлебный Спас, поскольку в одних регионах не растут орехи, а в других не растет пшеница.

Еще Спас именуют холщовым, поскольку к концу лета женщины на Руси ткали холсты и полотна, после чего продавали их на деревенских базарах. А названия «осенний» или «холодный» Спас говорят о том, что лето окончательно прошло, наступает пора осенних холодов.

Традиции и приметы на праздник 29 июля

Одна из главных традиций третьего Спаса — посещение церкви, освящение орехов и хлеба. Поскольку Успенский пост уже завершился, стол можно накрывать щедро. Но все же обязательными блюдами считаются хлеб, мед и орехи.

Наши предки считали: чем богаче урожай орехов, тем больше будет урожай хлеба в следующем году.

Конец августа — период, когда птицы улетают на юг. Одна из народных примет гласит: если журавль отлетит к третьему Спасу — на Покров морозно будет.

На орехах в старину даже гадали. Загадав желание, разламывали первый орех. Если он был спелым и вкусным — задуманное непременно исполнится, а если испорченным или гнилым — желанию не суждено сбыться. Или же просто судили о грядущем годе по первому расколотому ореху. Хороший плод предвещал благоприятный год, испорченный сулил неприятности.

Одной из традиций орехового Спаса был поход в баню. Веник для этого брали исключительно из орешника. Считалось, что он защитит от сглаза и всяческих недугов.

Что нельзя делать на ореховый Спас

На ореховый Спас, согласно народным поверьям, людям предписывалась работать в саду и огороде, собирать урожай. Отказываться от такой деятельности не рекомендовали.

Один из главных запретов — нельзя отказывать нуждающимся в милостыне.

Запрещено говорить и желать людям плохое, вступать в конфликты.

Подробнее узнать о традициях и истории двух других Спасов августа можно в материале «Известий» медовый, яблочный и ореховый Спасы в 2022 году: история и традиции праздников.