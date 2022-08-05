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Медовый спас 2022: какого числа, приметы, что нельзя делать

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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В последний месяц лета ежегодно отмечаются народные праздники — Спасы. Всего их три, все они имеют постоянную дату. Первый — 14 августа — Медовый Спас. Второй — Яблочный Спас. Его отмечают 19 августа. Третий — 29 августа — Ореховый Спас.

Все даты посвящены Иисусу Христу. Отсюда и название Спас — сокращенно от слова Спаситель. Медовый Спас имеет несколько названий — Первый Спас, Маковей, Мокрый Спас. А в церковном календаре это День Происхождения Честных древ Животворящего Креста Господня.

Медовый Спас 2022 — что за праздник

В начале IX века в последний месяц лета в Константинополе из-за жары распространялись болезни и эпидемии. 1 августа по старому стилю, а по новому — 14 августа, из домовой церкви греческих императоров выносили часть Креста, на котором распяли Иисуса, совершали крестный ход, освящали им воду, которая впоследствии, как считалось, исцеляла от всех болезней. От этого произошло одно из названий праздника — Мокрый Спас.

Также 14 августа — день памяти ветхозаветных мучеников Маккавеев, которые были казнены в 166 году до Рождества Христова за то, что отказывались поклоняться языческим богам. Сирийский царь убивал семерых братьев одного за другим на глазах у матери, которая впоследствии скончалась, не выдержав этой муки.

Медовый Спас: традиции, приметы, что нельзя делать

В народе праздник сплелся с языческим обрядом проводов лета и стал называться «Маковей». Поскольку к этому времени повсеместно созревал мак, его щедро добавляли в блюда, которые присутствовали на праздничном столе.

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К меду этот день изначально не имел никакого отношения. Просто в этот период ульи уже были полны меда. Наши предки считали, что если его не собрать к 14 августа, пчелы унесут его на соседние пасеки. После откачивания мед освящали и обязательно угощали им малоимущих. Отсюда и название, которое в народе получило наиболее широкое распространение — Медовый Спас.

В народе считается, что на Медовый Спас нельзя ссориться, убирать в доме, шить, сквернословить, веселиться и громко кричать.

Наши предки верили и в некоторые приметы погоды:

  • Медовый Спас — конец лета и начало осени;
  • розы отцветают — лето подходит к концу;
  • идет дождь — летом следующего года леса не будут гореть.

14 августа православные верующие входят в Успенский пост, который продлится до 27 августа.

Он предваряет собой один из великих церковных праздников — Успение Пресвятой Богородицы, которое отмечается 28 августа.

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