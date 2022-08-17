Четыре судна с сельхозпродукцией покинули порты Украины

Четыре судна с сельскохозяйственной продукцией Украины вышли из портов Одесса и Черноморск. Об этом 17 августа сообщило министерство обороны Турции.

«Отгрузки зерна из украинских портов продолжаются в плановом порядке. По состоянию на утро из украинских портов Одесса и Черноморск вышли еще четыре судна с подсолнечным шротом, подсолнечным маслом и кукурузой», — написало ведомство в Twitter.

Накануне сообщалось о выходе пяти суден с сельхозпродукцией из портов Южный и Черноморск. Вечером того же дня сухогруз Razoni с украинским зерном на борту прибыл в сирийский порт Тартус.

12 августа стало известно, что одно судно с зерном не вышло из украинского порта Черноморск. Как сообщило минобороны Турции, причиной этого стали погодные условия.

26 июля заработал совместный координационный центр по зерновому вопросу в соответствии с положениями «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины». В него вошли делегации из России, Украины, Турции и Организации Объединенных Наций (ООН).

22 июля в Стамбуле была заключена «продуктовая сделка». Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна подписала украинская делегация. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждалась на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю. В Кремле, в свою очередь, подчеркивали, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна.