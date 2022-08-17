В ТЦ Ростова-на-Дону произошел пожар на площади 1,5 тыс. кв. м

Пожарные тушат пожар на территории торгового центра в Ростове-на-Дону. Об этом с среду, 17 августа, сообщается на сайте ГУ МЧС по Ростовской области.

Отмечается, что в складском помещении загорелись поддоны с прессованной бумагой.

«Площадь пожара 1500 кв. м, в 02:42 объявлен ранг пожара № 2», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 4:52 пожар был локализован. О пострадавших не сообщается.

В МЧС также сообщили, что к тушению пожара привлечены 69 человек, 23 единицы техники от РСЧС и 49 человек, 16 единиц техники от МЧС.

Ранее, 14 августа, сообщалось, что в одноэтажном складском здании казанского завода по производству бытовой химии и лакокрасочной продукции произошло возгорание.

В результате возгорания обрушилась кровля, сведений о пострадавших не поступало. Пожар был ликвидирован на площади 420 кв. м.