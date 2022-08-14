На складе завода бытовой химии в Казани произошел пожар

В одноэтажном складском здании казанского завода по производству бытовой химии и лакокрасочной продукции произошло возгорание. Огнеборцы занимаются ликвидацией пламени, о чем в воскресенье, 14 августа, рассказали в МЧС.

Как уточняется, сообщение о возгорании на улице 3-я Кленовая, дом 9, поступило в 17:30, после чего на место происшествия незамедлительно направились пожарно-спасательные подразделения.

По предварительной информации, огонь охватил здание на площади 1 тыс. кв. м. В результате возгорания обрушилась кровля, сведений о пострадавших не поступало.

В 18:52 пожар локализовали.

К тушению возгорания были привлечены 110 человек и 34 единицы техники.

Ранее, 28 мая, в Казани пожар произошел на территории предприятия по производству синтетических моющих средств. По данным источника «Известий», пламя распространилось на площади 800 кв. м.