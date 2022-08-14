Пожар на складе в Казани ликвидирован

Пожар на складе с растительным маслом в Казани ликвидирован на площади 420 кв. м. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

«В 20:47 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 420 кв. м», — отмечается в сообщении ведомства.

Как уточняется, к тушению пламени были привлечены 118 человек и 41 единица техники.

О пожаре в складском помещении в Казани стало известно ранее этим же днем, 14 августа. Возгорание произошло на улице 3-я Кленовая, дом 9, где располагается предприятие по производству лакокрасочной продукции и бытовой химии. Огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м, и был локализован в 18:52.