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Латвия решила продлевать ВНЖ россиянам лишь в редких случаях

Премьер-министр Латвии Кариньш: ВНЖ россиянам будут продлеваться лишь в редких случаях
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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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В Латвии продлевать гражданам России временные виды на жительство будут только в исключительных случаях, предупредил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции во вторник, 16 августа.

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Он подчеркнул, что постоянные виды на жительство, которые, к примеру, полагаются супругам, далее решено выдавать лишь после успешной сдачи экзамена по государственному языку. Соответствующие решения будут приняты на уровне правительства в ближайшие недели, сообщил Кариньш.

Он сказал также, что россиянам в Латвии уже перестали выдавать визы и почти не выдаются виды на жительство.

14 августа политолог Иван Мезюхо назвал споры о запрете выдачи виз россиянам расколом Европейского союза.

11 августа министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич предложил рассмотреть вопрос о лишении новых граждан России вида на жительство и о выдворении их из страны. Так глава МИДа отреагировал на недавнее заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что Россия рассмотрит упрощение процедуры получения гражданства РФ для жителей Балтии.

Также в этот день сейм Латвии объявил Россию страной — «спонсором терроризма». Депутаты парламента также призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз россиянам и белорусам.

9 августа депутаты национал-консервативного объединения партий «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» предложили запретить продление вида на жительство гражданам России и Белоруссии, а также ограничить выдачу постоянных видов на жительство.

5 августа в Twitter-аккаунте дипмиссии Латвии появилась информация, что страна приостановила выдачу виз российским гражданам. Однако 9 августа посольство России в Латвии заявило, что не получало официального уведомления от Риги о прекращении выдачи виз.

3 августа МИД Латвии объявил, что с 1-го числа были приостановлены соглашение с Россией об экономическом сотрудничестве и действие соглашений о создании межправительственной комиссии в сферах экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества, а также соглашения об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий.

В этот день также сообщалось, что Латвия будет проводить дополнительные проверки въезжающих в страну граждан России, Белоруссии и Камеруна.

30 июля стало известно о том, что пересекающих латвийскую границу граждан России заставляют подписать документ с осуждением спецоперации по защите Донбасса в связи с устранением угроз национальной безопасности Латвии. На Латвийском радио позже пояснили, что иностранцы, которые въезжают в Латвию из России или Белоруссии, на пограничных пунктах будут усиленно досматриваться, что официально подтвердила Служба госбезопасности Латвии.

По словам министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, МИД страны получил российские протесты, но власти страны действуют на своей территории в соответствии со своими законами, чтобы защищать безопасность граждан. Он заверил, что подобная политика продолжится «в интересах безопасности».

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