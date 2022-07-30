Россиян на латвийской границе стали заставлять письменно осуждать спецоперацию

Пересекающих латвийскую границу граждан России заставляют подписать документ с осуждением спецоперации по защите Донбасса в связи с устранением угроз национальной безопасности Латвии. Въезд в Латвию уже запрещен 62 гражданам, сообщил в пятницу, 29 июля, латвийский портал LSM.

Подобная ситуация произошла с супругом рижанки Светланы, муж которой вернулся из России, где был на похоронах матери. Мужчина является гражданином России и Латвии, имеет вид на жительство.

«Он подъехал на таможенный пункт. Пограничник взял его документы. И подошел мужчина в гражданской одежде, поверх которой был накинут жилет с надписью «Граница. Контроль. Безопасность». Он пригласил моего мужа в помещение, где выдал документ без каких-либо опознавательных штемпелей на русском и английском языках. Текст был уже написан, нужно было только вставить имя, фамилию и паспортные данные. Когда мой муж спросил, на каком основании он должен это делать, ему ответили, что в противном случае ему не отдадут документы и лишат вида на жительство», — рассказала женщина, муж которой подписал бумагу.

На Латвийском радио позже пояснили, что иностранцы, которые въезжают в Латвию из России или Белоруссии, на пограничных пунктах будут усиленно досматриваться, что официально подтвердила Служба госбезопасности Латвии.

На данный момент в Латвию запрещен въезд 62 иностранцам, в том числе 41 человеку из РФ, 14 — из Белоруссии, 7 — из других стран. Лицам, у которых была действующая шенгенская виза, ее отменили.

По словам министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, МИД страны получил российские протесты, но власти страны действуют на своей территории в соответствии со своими законами, чтобы защищать безопасность граждан. Он заверил, что подобная политика продолжится «в интересах безопасности».

25 июля глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс не смог попасть в Латвию за отказ подписать документ с осуждением властей РФ. По его словам, инцидент произошел 22 июля на пограничном пункте «Урбаны – Силене» на границе между Белоруссией и Латвией, когда он направлялся на Балтийский форум.

Ранее в июле стало известно, что с 1 августа в Латвии перестает действовать соглашение об упрощении поездок через границу жителей приграничных с Россией районов.

В этом же месяце сообщалось, что проживающие в Латвии россияне могут быть лишены латвийского гражданства за поддержку российской спецоперации по защите Донбасса. Как отметил президент страны Эгилс Левитс, нейтральная позиция в этом вопросе невозможна.