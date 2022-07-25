Президента Всероссийского союза страховщиков не пустили в Латвию

Главу Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса не пустили в Латвию за отказ подписать документ с осуждением властей РФ. Об этом в пятницу, 25 июля, он рассказал журналистам.

— Латвийские пограничники не пустили меня в страну без подписания документа, осуждающего российские власти, а за отказ объявили угрозой национальной безопасности Латвии», — сказал Юргенс РБК.

По его словам, инцидент произошел 22 июля на пограничном пункте «Урбаны – Силене» на границе между Белоруссией и Латвией, когда он направлялся на Балтийский форум.

Российские дипломаты в Риге уже направили латвийским властям ноту протеста.

«Пока ждем от них ответ», — добавил Юргенс.

Ранее в июле стало известно, что с 1 августа в Латвии перестает действовать соглашения об упрощении поездок через границу жителей приграничных с Россией районов.

В этом же месяце сообщалось, что проживающие в Латвии русские могут быть лишены латвийского гражданства за поддержку российской спецоперации по защите Донбасса. Как отметил президент страны Эгилс Левитс, нейтральная позиция в этом вопросе невозможна.

Кроме того, в апреле сейм Латвии одобрил закон о лишении гражданства за поддержку «действий, которые угрожают территориальной целостности других демократических стран». Такими действиями власти страны считают в том числе и российскую специальную военную операцию (СВО) России.