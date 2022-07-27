Временная поверенная в делах Латвии вызвана в МИД РФ

В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Латвии Даце Рутка. Об этом 27 июля сообщил замдиректора департамента МИД РФ Иван Нечаев.

Дипломату выражен протест в связи с давлением силовиков на граждан России при въезде в Латвию.

«Ей был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота по поводу провокационных действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской Республики, требуя от них подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации», — рассказал российский дипломат.

25 июля глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс рассказал, что его не пустили в Латвию за отказ подписать документ с осуждением властей РФ. По его словам, инцидент произошел 22 июля на пограничном пункте «Урбаны – Силене» на границе между Белоруссией и Латвией. Юргенс ехал на Балтийский форум.

Ранее в июле стало известно, что с 1 августа в Латвии перестает действовать соглашение об упрощении поездок через границу жителей приграничных с Россией районов.

В этом же месяце сообщалось, что проживающие в Латвии россияне могут быть лишены латвийского гражданства за поддержку российской спецоперации по защите Донбасса. Как отметил президент страны Эгилс Левитс, нейтральная позиция в этом вопросе невозможна.