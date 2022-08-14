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Политолог назвал споры о запрете выдачи виз россиянам расколом ЕС

Политолог Иван Мезюхо: обсуждение запрета выдачи виз россиянам показывает раскол внутри ЕС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Политолог Иван Мезюхо в воскресенье, 14 августа, прокомментировал «Известиям» тему запрета выдачи виз россиянам.

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И что означают заявления Финляндии о планах снизить выдачу въездных документов гражданам РФ

«Среди стран, которые пока могут сопротивляться такому развитию событий, не только государства Средиземноморья, но и Германия. Запрет на выдачу виз россиянам противоречит нормам европейского права. Те же страны Прибалтики просто действуют в рамках антироссийского политического мейнстрима, занимая радикальную позицию. Если решение о полном запрете на шенген и будет принято, это произойдет через ругань и дискуссии в ЕС», — сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что «на данный момент есть те страны, которые будут выступать против, пусть не публично».

«Данная ситуация показывает раскол внутри Европейского союза. Я не исключаю того, что в случае принятия решения о полном запрете на шенген отдельные страны будут выдавать визы гражданам Российской Федерации. Это будет символизировать отсутствие единства внутри ЕС и признаки внутриевропейского кризиса. Существуют страны, которые охотно выдают визы [гражданам России]», — подчеркнул эксперт.

14 августа стало известно о призыве президента Латвии Эгилса Левитса прекратить выдачу туристических виз россиянам. Он заявил, что его страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи турвиз гражданам РФ.

11 августа сейм Латвии призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам и белорусам. Тогда же министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин принял решение закрыть с 18 августа границы для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами.

Днем ранее выяснилось, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, если Евросоюз примет решение о запрете на въезд россиян в страны сообщества, то это станет нарушением международного права и продемонстрирует глупость руководства ЕС.

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