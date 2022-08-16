Китай призвал одуматься сторонников независимости Тайваня

Сторонникам независимости Тайваня необходимо одуматься, иначе их ждет наказание. Об этом 16 августа заявил пресс-секретарь ЦК Компартии Китая по делам Тайваня.

«Независимость Тайваня противоречит ходу истории, это тупик. Объявленный сегодня список твердолобых сторонников независимости Тайваня — это еще не весь список. Мы со всей серьезностью предупреждаем, что твердолобые сторонники независимости Тайваня должны одуматься, пока не поздно, если они осмелятся бросить вызов закону, они будут строго наказаны», — заявил он CCTV.

Представитель канцелярии выразил надежду, что жители Тайваня не будут поддерживать сепаратистскую деятельность своих политиков.

«Надеемся, что большинство тайваньских соотечественников осознают характер вреда, который наносит Тайваню небольшое число сепаратистов, и осознают, от чего зависят их собственные интересы и благополучие, сознательно отмежуются от выступающих за независимость Тайваня, будут решительно сопротивляться, противодействовать сепаратистской деятельности», — добавил он.

Ранее в этот день сообщалось, что КНР внесла семь чиновников Тайваня в перечень сторонников независимости острова. Против них будут введены санкции.

14 августа делегация конгресса США прилетела на Тайвань, где на следующий день встретилась с главой администрации Цай Инвэнь. До этого, 12 августа, представитель администрации Белого дома заявил, что США разрабатывают «амбициозную» дорожную карту для развития торговых отношений с Тайванем. При этом Белый дом призвал Китай вернуться к тесным каналам коммуникаций с США, даже несмотря на обострение отношений вокруг Тайваня.

Ранее, 3 августа, стало известно, что Китай ввел санкции против двух фондов на Тайване за очернение Китая и поддержку сепаратизма. Речь идет о Тайваньском демократическом фонде и Международном фонде сотрудничества и развития. Отмечается, что китайским компаниям запрещено сотрудничать с теми, кто делал пожертвования в эти фонды.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит политик назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в некоторых сферах. Также Пекин начал военные учения вблизи острова. Официальный представитель минобороны Китая У Цянь 8 августа заявил, что США единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.