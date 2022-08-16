Реклама
Прямой эфир
Интернет
В Минпромторге заявили о переходе ряда госкомпаний на отечественное ПО
Экономика
Крупные банки планируют улучшить условия по кешбэкам
Мир
МИД РФ назвал опасной поездку МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев
Общество
Бизнес ожидает продажу магазинов IKEA
Мир
Иран направил ответ на предложения ЕС по ядерной сделке
Общество
Поток иностранных туристов в РФ за три года упал в среднем на 95–97%
Спорт
Россиянка Константинова может войти в совет спортсменов WADA
Происшествия
Штормовое предупреждение объявили в Приамурье из-за дождей и гроз
Общество
В Европарламенте назвали неправомерным запрет на выдачу виз россиянам
Армия
Ростех начал испытания новейшей снайперской винтовки «Уголек»
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на Садовом кольце в Москве
Мир
Число погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване возросло до 15
Сюжет:

Китай введет санкции против семи сторонников независимости Тайваня

Китай введет санкции против семи тайваньских политиков за поддержку независимости территории
0
Фото: Global Look Press/Ceng Shou Yi
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай внес семь чиновников Тайваня в перечень сторонников независимости острова и намерен ввести против них санкции. Об этом во вторник, 16 августа, сообщает агентство «Синьхуа».

Частый случай: зачем делегация конгресса США прибыла на Тайвань
И кто следующий в очереди на посещение острова

Отмечается, что санкции коснулись представителя Тайваня в США Сяо Мэйцинь, политика Гу Лисюна (Веллингтона Ку), заместителя спикера Законодательного юаня (парламент Тайваня) Цай Цичана, который принимал спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время ее визита, членов Демократической прогрессивной партии Тайваня Кэ Цзяньмина и Ван Динъюя, активиста, заместителя генсека Демократической прогрессивной партии Линь Фэйфаня, политика Чэнь Цзяохуа.

Накануне официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что визит делегации конгресса США на Тайвань является нарушением суверенитета Китая.

14 августа делегация конгресса США прилетела на Тайвань, где на следующий день встретилась с главой администрации Цай Инвэнь. До этого, 12 августа, представитель администрации Белого дома заявил, что США разрабатывают «амбициозную» дорожную карту для развития торговых отношений с Тайванем. При этом Белый дом призвал Китай вернуться к тесным каналам коммуникаций с США, даже несмотря на обострение отношений вокруг Тайваня.

Ранее, 3 августа, стало известно, что Китай ввел санкции против двух фондов на Тайване за очернение Китая и поддержку сепаратизма. Речь идет о Тайваньском демократическом фонде и Международном фонде сотрудничества и развития. Отмечается, что китайским компаниям запрещено сотрудничать с теми, кто делал пожертвования в эти фонды.

В этот же день министерство коммерции КНР сообщило, что Китай остановил поставки природного песка на Тайвань.

Накануне стало известно, что в Китае запретили продажу продуктов питания более 100 брендов из Тайваня, чтобы усилить экономическое давление на остров перед визитом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит политик назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в некоторых сферах. Также Пекин начал военные учения вблизи острова. Официальный представитель минобороны Китая У Цянь 8 августа заявил, что США единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022