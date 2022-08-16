Китай введет санкции против семи сторонников независимости Тайваня

Китай внес семь чиновников Тайваня в перечень сторонников независимости острова и намерен ввести против них санкции. Об этом во вторник, 16 августа, сообщает агентство «Синьхуа».

Отмечается, что санкции коснулись представителя Тайваня в США Сяо Мэйцинь, политика Гу Лисюна (Веллингтона Ку), заместителя спикера Законодательного юаня (парламент Тайваня) Цай Цичана, который принимал спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время ее визита, членов Демократической прогрессивной партии Тайваня Кэ Цзяньмина и Ван Динъюя, активиста, заместителя генсека Демократической прогрессивной партии Линь Фэйфаня, политика Чэнь Цзяохуа.

Накануне официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что визит делегации конгресса США на Тайвань является нарушением суверенитета Китая.

14 августа делегация конгресса США прилетела на Тайвань, где на следующий день встретилась с главой администрации Цай Инвэнь. До этого, 12 августа, представитель администрации Белого дома заявил, что США разрабатывают «амбициозную» дорожную карту для развития торговых отношений с Тайванем. При этом Белый дом призвал Китай вернуться к тесным каналам коммуникаций с США, даже несмотря на обострение отношений вокруг Тайваня.

Ранее, 3 августа, стало известно, что Китай ввел санкции против двух фондов на Тайване за очернение Китая и поддержку сепаратизма. Речь идет о Тайваньском демократическом фонде и Международном фонде сотрудничества и развития. Отмечается, что китайским компаниям запрещено сотрудничать с теми, кто делал пожертвования в эти фонды.

В этот же день министерство коммерции КНР сообщило, что Китай остановил поставки природного песка на Тайвань.

Накануне стало известно, что в Китае запретили продажу продуктов питания более 100 брендов из Тайваня, чтобы усилить экономическое давление на остров перед визитом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит политик назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в некоторых сферах. Также Пекин начал военные учения вблизи острова. Официальный представитель минобороны Китая У Цянь 8 августа заявил, что США единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.