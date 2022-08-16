Число погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване возросло до 16

Количество погибших в результате взрыва в торговом центре Еревана «Сурмалу» увеличилось до 16. Об этом во вторник, 16 августа, сообщается на сайте местного МЧС.

«В результате поисково-спасательных работ обнаружено 16 тел погибших», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что пропавшими без вести считаются 18 человек.

Глава МЧС республики Армен Памбухчян уточнил, что среди погибших есть беременная женщина и малолетний ребенок.

По последним данным, ранения получил 61 человек. Также в МЧС отметили, что еще 12 пострадавших продолжают лечение в медицинских центрах Еревана.

До этого сообщалось о 15 жертвах происшествия.

Накануне стало известно, что власти Армении объявят день траура в связи со взрывом в ереванском торговом центре «Сурмалу».

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшем по неосторожности смерть человека, и нарушении правил пожарной безопасности.

Также в понедельник Айк Костанян на брифинге заявил, что среди 17 пропавших без вести человек числится один гражданин России. Работы по поиску пропавших продолжаются.

14 августа в торговом центре Еревана «Сурмалу» произошел взрыв. Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники. Спасателям удалось потушить огонь только на следующий день. Глава МЧС Армении Армен Памбухчян исключил вероятность теракта.