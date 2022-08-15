В МЧС Армении сообщили о пропавшем после взрыва в Ереване россиянине
Один гражданин России числится пропавшим без вести после взрыва в торговом центре Еревана «Сурмалу», сообщил 15 августа пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян на брифинге.
«Согласно последним данным, 17 человек числятся пропавшими без вести, один из них гражданин РФ», — уточнил он.
Работы по поиску пропавших продолжаются.
Ранее в понедельник в посольстве РФ в Армении рассказали, что, предварительно, россиян среди пострадавших в результате инцидента нет.
Взрыв произошел 14 августа. Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники. Спасателям удалось потушить огонь только на следующий день.
Сообщалось о шести погибших и более 60 пострадавших. Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшем по неосторожности смерть человека, и нарушении правил пожарной безопасности.
Глава МЧС Армении Армен Памбухчян исключил вероятность теракта.