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Пожар в ТЦ «Сурмалу» в Ереване потушили

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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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Пожар в многоэтажном здании торгового центра «Сурмалу» в Ереване потушен, однако все еще остаются тлеющие очаги. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил журналистам представитель спасательной службы МЧС Армении полковник Баграт Вардазарян.

«Остается опасность обрушения здания, это железобетонная конструкция», — добавил он в ходе брифинга.

Взрыв в торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошел 14 августа. По предварительным данным, причиной происшествия стал пожар на складе пиротехники. Уровень сложности возникшего возгорания был повышен до третьего.

По последним данным, погибли шесть человек, пострадали более 60 граждан.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям. Также сообщается о создании специальной следственной группы, которая займется расследованием обстоятельств ЧП. Глава МЧС Армении Армен Памбухчян исключил в качестве версии вероятность теракта, так как при взгляде на видео взрыва «становится очевидно, что ни о каком терроризме не может быть и речи».

Момент мощного взрыва попал на видео. На записи видно, что крышу здания от удара изнутри буквально разорвало, после чего близлежащая улица заполнилась густым дымом.

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