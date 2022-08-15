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Глава МЧС Армении исключил теракт в ТЦ «Сурмалу» в Ереване
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Глава МЧС Армении исключил теракт в ТЦ «Сурмалу» в Ереване

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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
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Глава МЧС Армении Армен Памбухчян исключил вероятность теракта в ТЦ «Сурмалу», где произошел взрыв. Об этом он заявил 15 августа на брифинге перед журналистами.

«Когда смотришь видео взрыва, становится очевидно, что ни о каком терроризме не может быть и речи, потому что сначала было какое-то возгорание, потом появился дым, после чего произошел взрыв», — приводит ТАСС слова Памбухчяна.

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Взрыв в торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошел 14 августа. По предварительным данным, причиной взрыва в ТЦ стал пожар на складе пиротехники. Уровень сложности возникшего возгорания был повышен до третьего.

15 августа стало известно, что в результате взрыва в «Сурмалу» количество погибших возросло до шести человек. При этом пострадали еще свыше 60 граждан.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям. Также сообщается о создании специальной следственной группы, которая займется расследованием обстоятельств ЧП.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл на место, где произошел взрыв в торговом центре.

Момент мощного взрыва попал на видео. На записи видно, что крышу здания от удара изнутри буквально разорвало, после чего близлежащая улица заполнилась густым дымом. Люди в панике начали убегать с места происшествия.

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