Премьер-министр Армении Пашинян прибыл на место взрыва в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл на место, где произошел взрыв в торговом центре «Сурмалу». Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил портал News.am.

Отмечается, что на месте происшествия Пашиняна встретил мэр Еревана Грачья Саргсян.

Telegram-канал «Sputnik Армения» опубликовал видео прибытия армянского премьер-министра к ТЦ «Сурмалу».

О взрыве в торговом центре стало известно накануне, 14 августа. Уровень сложности возникшего возгорания был повышен до третьего. Пожар на складе пиротехники, возможно, стал причиной хлопка в ТЦ.

По последним данным, в результате инцидента погибли пять человек. МЧС Армении также сообщило, что продолжает поиски 17 человек, объявленных пропавшими без вести. Всего в результате происшествия пострадало более 60 граждан, в том числе дети/ 36 человек получили травмы средней степени тяжести.

По факту произошедшего прокуратурой республики было возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Момент мощного взрыва попал на видео. На записи видно, что крышу здания от удара изнутри буквально разорвало, после чего близлежащая улица заполнилась густым дымом. Люди в панике начали убегать с места происшествия.