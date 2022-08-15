Реклама
Прямой эфир
Наука
Ученые предупредили об осложнениях на сердце после прививки от оспы обезьян
Мир
Премьер-министр Армении Пашинян прибыл на место взрыва в Ереване
Мир
В раде подтвердили участие Лондона в планах по нанесению ударов по Крымскому мосту
Мир
Израиль заявил о готовности к политическому диалогу с Палестиной
Армия
Военнослужащим ЗВО вручили награды за участие в спецоперации в Донбассе
Мир
Global Times назвала Европу жертвой конфликта вокруг Украины
Экономика
В Совфеде увидели риск роста цен топлива в регионах
Мир
Трамп потребовал вернуть изъятые в ходе обыска в его доме документы
Мир
Путин направил Ким Чен Ыну поздравление по случаю Дня освобождения Кореи
Общество
Российский художник Дмитрий Врубель скончался в возрасте 62 лет
Мир
Экс-депутат рады сообщил о подготовке разведкой Украины спецоперации по подрыву ЗАЭС
Мир
МЧС Армении опровергло сообщения о минировании объектов в Ереване

Премьер-министр Армении Пашинян прибыл на место взрыва в Ереване

0
Фото: ТАСС/Александр Патрин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл на место, где произошел взрыв в торговом центре «Сурмалу». Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил портал News.am.

Отмечается, что на месте происшествия Пашиняна встретил мэр Еревана Грачья Саргсян.

Telegram-канал «Sputnik Армения» опубликовал видео прибытия армянского премьер-министра к ТЦ «Сурмалу».

О взрыве в торговом центре стало известно накануне, 14 августа. Уровень сложности возникшего возгорания был повышен до третьего. Пожар на складе пиротехники, возможно, стал причиной хлопка в ТЦ.

По последним данным, в результате инцидента погибли пять человек. МЧС Армении также сообщило, что продолжает поиски 17 человек, объявленных пропавшими без вести. Всего в результате происшествия пострадало более 60 граждан, в том числе дети/ 36 человек получили травмы средней степени тяжести.

По факту произошедшего прокуратурой республики было возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Момент мощного взрыва попал на видео. На записи видно, что крышу здания от удара изнутри буквально разорвало, после чего близлежащая улица заполнилась густым дымом. Люди в панике начали убегать с места происшествия.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022