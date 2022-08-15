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Россияне не пострадали при взрыве в торговом центре в Ереване

В посольстве РФ заявили об отсутствии россиян среди пострадавших при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване
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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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Российских граждан нет среди пострадавших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» в Ереване. Об этом сообщили 15 августа в посольстве РФ в Армении.

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«По предварительным данным, российских граждан среди пострадавших во время взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу» нет. Данная информация уточняется. Мы находимся в тесном контакте с Минздравом Армении, медучреждениями, куда были доставлены пострадавшие, а также с МЧС», — передает сообщение ТАСС.

Взрыв произошел 14 августа. По предварительным данным, его причиной стал пожар на складе пиротехники. Уровень сложности возникшего возгорания был повышен до третьего.

Пожарным удалось потушить огонь только на следующий день, 15 августа. По словам представителя спасательной службы МЧС Армении Баграта Вардазаряна, все еще остаются тлеющие очаги. Также есть опасность обрушения железобетонной конструкции здания.

По последним данным, в результате взрыва погибли шесть человек, число пострадавших превысило 60.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям. Также сообщается о создании специальной следственной группы, которая займется выяснением обстоятельств происшествия.

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